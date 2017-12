El Ministerio Público realizó un pronunciamiento a raíz de la controversia generada por el comportamiento de dos empleadas de la entidad, tras el interrogatorio a Keiko Fujimori sobre presuntos aportes de Odebrecht durante las campañas de 2011 y 2016..

"El Ministerio Público rechaza la actitud de los trabajadores administrativos que se tomaron fotos, fuera del despacho fiscal, durante la citación a la investigada Keiko Fujimori, utilizando su horario laboral y ausentándose de sus lugares de trabajo", destacó la Fiscalía a través de las redes sociales.

En ese sentido, el organismo aclaró que "se trata de personal administrativo, y no fiscal, que cumplen funciones en edificios ajenos al de la Fiscalía de Lavado de Activos y no comunicaron a un superior jerárquico que prestarían servicio de apoyo que no fue requerido por dicha sede".

"El Ministerio Público lamenta lo sucedido y confía que estos temas no deben perjudicar la investigación imparcial y objetiva que realiza el fiscal José Domingo Pérez", sentenció el Ministerio Público al respecto.

Cabe resaltar que la lideresa de Fuerza Popular acudió a la sede fiscal para declarar por los presuntos aportes de Odebrecht a sus campañas electorales de los años 2011 y 2016.