Keiko Fujimori: Fiscalía pidió medidas restrictivas para abogados del caso cocteles

El fiscal José Domingo Pérez solicitó al juez Richard Concepción Carhuancho una serie de medidas restrictivas para los abogados que participan en el caso de presuntos aportes irregulares que habría recibido la campaña fujimorista del 2011, al considerar que han realizado acciones que obstruyen a la justicia.

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, manifestó desde Twitter que con ese requerimiento se intenta dejar sin defensa a su patrocinada, quien como lideresa de Fuerza Popular es la principal investigada.

"El abuso no tiene límites: fiscal José Domingo Pérez pide comparecencia con restricciones en mi caso, solicitando no me comunique con mis coimputados. En resumen: no quiere que defienda a Keiko Fujimori ni a su esposo Mark", publicó.

En su solicitud, Pérez requiere que se aplique la medida a los letrados Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro, Danae Calderón Castro, Luis Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero y Giuliana Loza.

La audiencia en la que se analizará el pedido será el viernes 28 de diciembre.

Para el Ministerio Público, Fujimori dispuso de "una red de abogados litigantes” con el fin de “favorecer los intereses de la organización (criminal) en los procesos judiciales". La tesis fiscal es que la ex candidata presidencial encabezó una organización criminal al interior de su partido.

"Se imputa a Keiko Fujimori instigar a los abogados a hacer mediante el uso de la amenaza que se impida u obstaculice se preste un testimonio", expresó Pérez en una resolución anterior con la que incluyó como investigados a los referidos abogados en el presente proceso.