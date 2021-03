El 16 de setiembre del 2017, el entonces fiscal anticorrupción José Domingo Pérez fue designado para investigar un caso de lavado de activos. Era la investigación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que en ese tiempo estaba en la mira por la sospechosa recolección de aportes para su campaña presidencial a través de sus famosos cocteles y por las anotaciones del empresario Marcelo Odebrecht que comprometían a su partido con la recepción de aportes ilícitos en 2011.

Hoy, más de tres años después, la indagación llegó a su fin y el fiscal Pérez acusó a Fujimori por cinco delitos: lavado de activos, organización criminal, falsa declaración, falsedad genérica y obstrucción a la justicia. Por ello requirió al Poder Judicial que se condene a la candidata presidencial a 30 años y 10 meses de cárcel.

De acuerdo a la investigación, Fujimori Higuchi recibió aportes ilegales para financiar sus campañas proselitistas del 2011 y 2016. Una de esas fuentes de dinero, según Pérez, es la empresa Odebrecht que habría entregado 1 millón de dólares que provenían de la ‘Caja 2’.

El partido político no declaró los ingresos ante la ONPE y, según la Fiscalía, usó a falsos aportantes para darle apariencia de legalidad a esos recursos.

“(El caso) es sólido, como son sólidos todos los extremos de la acusación que la Fiscalía está planteando. Estamos ante una organización criminal”, declaró el fiscal Pérez tras presentar al despacho del juez Víctor Zúñiga los documentos que sustentan su acusación.

En total son 40 personas incluidas en el proceso y dos personas jurídicas. Estas últimas son Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces, y para ambas se ha pedido la liquidación definitiva.

Entre los otros acusados figuran el esposo de Fujimori, Mark Vito, para quien la Fiscalía pidió 22 años de cárcel; el exdirigente fujimorista Jaime Yoshiyama; y el empresario José Chlimper. Por estos últimos se solicitó la misma pena que se pidió para la hija del expresidente Alberto Fujimori.

“Seguiré avanzando”

Keiko Fujimori se pronunció en Twitter tras conocer la acusación: “Por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta, yo seguiré enfrentando esta persecución”.

Su abogada Giulliana Loza, acusada de obstrucción a la justicia, dijo que el fiscal cerró la investigación “abruptamente”, sin realizar diligencias pendientes. Empieza un largo camino hacia el juicio oral.

Luis Galarreta, de Fuerza Popular, dijo a Perú21 que “a Keiko le han sacado siempre cosas que no le han podido demostrar, (Pérez) quiere salir por todos los medios a decir que tiene delitos”.

Tenga en cuenta

-El fiscal Pérez pidió otras medidas restrictivas contra Keiko Fujimori: no salir de Lima Metropolitana, no comunicarse con coacusados, fiscales y jueces; no dar declaraciones a la prensa; y pagar una caución de un millón de soles.

-El juez Víctor Zúñiga debe iniciar con la etapa de control de acusación antes de decidir si se va a juicio oral.

