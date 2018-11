La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori , abandonó ayer la carceleta del Palacio de Justicia a las 11:10 a.m. y fue trasladada en un vehículo del INPE al penal Anexo Mujeres del distrito de Chorrillos, donde pasará los próximos 36 meses recluida, tras el fallo del juez Richard Concepción Carhuancho del miércoles último.

La ex candidata presidencial salió escoltada, pero con una sonrisa en el rostro que no expresaba el difícil momento que vive por las investigaciones fiscales en su contra, las cuales la sindican de liderar una presunta organización criminal al interior de Fuerza Popular.

A las 11:30 a.m., el vehículo del INPE llegó al penal. Según relató la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, se dispuso que ocupe el mismo ambiente que, en su momento, recibió a Nadine Heredia, quien purgó prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos por el caso Odebrecht.

Loza acudió al penal llevándole agua, implementos de higiene, limpieza, frazadas y pastillas para el dolor de garganta.

Aseguró que su defendida almorzó lo mismo que las demás reclusas y que no cuenta con ningún privilegio. Sus familiares no la pudieron visitar, pues no era día ni horario de visitas, pero sí lo hicieron algunos congresistas, como Miguel Torres o Carlos Tubino.

El primero de ellos llegó con dos libros en sus manos para que Fujimori “pueda tener un poco de distracción”. “Ella es una guerrera, una luchadora y el tiempo sabrá hacer justicia (...) Está asimilando esta difícil situación y la indignación que le genera”, sostuvo Torres.

Tubino, nuevo portavoz de la bancada parlamentaria de Fuerza Popular, dijo que logró conversar unos minutos con Keiko. Dirigiéndose a la militancia y a los legisladores fujimoristas, señaló que “Keiko Fujimori va a superar esta etapa. Confiamos en la justicia, no en lo que ha hecho (Concepción) Carhuancho ayer y el fiscal Pérez, que sospechamos que han actuado como operadores políticos; confiamos en la apelación que vamos a hacer”.

La abogada Loza informó que este lunes, 5 de noviembre, presentará el recurso de apelación para revocar la prisión preventiva.

“Esperamos que la apelación suba lo más pronto posible y que sea revertida a la brevedad, los juzgados están cerrados por feriado”, anotó.

Según anotó, tomando en cuenta los plazos establecidos en el nuevo Código Procesal Penal y la dinámica de las Salas de Apelaciones, se demorarían entre dos y tres semanas en programar la audiencia de apelación.

POSTURAS

El ex presidente del Congreso Ántero Flores Aráoz sostuvo que si bien observa “incongruencias” en el proceso judicial contra Fujimori, no existe una “motivación política” del juez y el fiscal. En Perú21.TV, opinó que no había peligro de fuga ni peligro procesal.

El congresista Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, indicó que la detención de Fujimori “es un hecho de justicia” y que “se ha cumplido con el debido proceso”. Además, señaló que no cree que proceda la apelación que presentará la defensa de Fujimori, y que no es una presa política.

“Ella es una política, pero está procesada por la presunta comisión de un delito. Los políticos no podemos tener impunidad”, continuó.

En tanto, Karina Beteta, miembro del Comité Transitorio de FP, reconoció que la detención de su lideresa “por qué negarlo, afecta a nuestra organización política”.

“Obviamente que nosotros estamos haciendo un balance de lo bueno y lo malo, pero sí, con mucha humildad, puedo decir que FP, en este tiempo, ha ejercido la defensa de quienes nos vienen atacando constantemente. Para pelear se necesitan dos, y nosotros ya no estamos para pelear”, manifestó.

RÉGIMEN DE CÁRCEL ORDINARIO

​

El Anexo Mujeres de Chorrillos es un penal de régimen cerrado especial que entró en funcionamiento el 5 de abril de 1992, fecha del autogolpe de Alberto Fujimori.

Cuenta con tres pabellones de tres pisos y un área separada adonde llegan las reclusas antes de ser clasificadas. En este momento hay 420 internas, a pesar de que tiene capacidad para 250.

Perú21 conoció que, aunque fue llevada a este penal debido a que por su condición de ex primera dama se le deben brindar ciertas medidas de protección, Fujimori tendrá un régimen penitenciario ordinario.

Recibirá visitas de mujeres los miércoles y sábados, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Los domingos hay visitas de varones en áreas comunes. Los congresistas pueden visitarla sin ninguna limitación.