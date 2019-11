El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, aseguró este viernes que emiten son obligatorios y de carácter inamovible, por lo que no pueden ser apelados ni anulados. Esto en relación a la resolución del TC a favor del hábeas corpus presentado por la familia de Keiko Fujimori que anuló su prisión preventiva.

“La decisión se ha tomado respetando los derechos humanos que no tienen rostro y que pertenecen a todas las personas sin excepción alguna. La sentencia es cosa juzgada, es inamovible y es de carácter obligatorio”, sostuvo en diálogo con la prensa.

"Lo único que puede ocurrir con esa sentencia es que se aclare según algún concepto oscuro, algún error ortográfico o mecanográfico, pero nada más. Esa sentencia cierra el tema", agregó.

Ernesto Blume respondió con estas palabras a lo dicho por el fiscal José Domingo Pérez cuando calificó como “inejecutable” la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que admitió el hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori y que plantea su liberación, por considerar que es “contradictoria” y con tintes políticos.

En ese sentido, Blume descartó que el fallo haya sido político e instó al país a respetar las decisiones que toma el Tribunal Constitucional en el marco de la defensa de los derechos fundamentales.

“Eso [que el fallo sea político] no es así [...] Yo creo que el país tiene que entender que hay que respetar al Tribunal Constitucional y las decisiones que adopta el TC. No nos olvidemos que el TC es el garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, esa es nuestra responsabilidad y en el país no hay ningún territorio liberado de control cuando se trata de la defensa de los derechos fundamentales”, manifestó.

Este jueves el Tribunal Constitucional hizo público su fallo a favor de hábeas corpus presentado por la familia de Keiko Fujimori. Esta decisión se hizo pública el pasado lunes 25 de noviembre y se produjo por mayoría (4 votos contra 3).