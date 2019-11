El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, consideró que sí existían elementos suficientes para pensar en una interferencia de Keiko Fujimori a la investigación que le sigue el Equipo Especial del Caso Lava Jato por el presunto delito de lavado de activos.

"Yo creo que sí había elementos suficientes consignados desde antes para pensar que había algún nivel de interferencia […] Finalmente lo que se está evaluando aquí [es que] en ese momento había elementos que podían inducir a que había toda una línea de comportamiento destinada a protegerse frente a la denuncia de lavado de activos que se le había hecho y eso podía justificar una medida cautelar, pero aquí no hay ni consignas, ni simpatías ni apasionamientos. El juez está para resolver los casos", señaló.

En Canal N refirió que el caso de la lideresa de Fuerza Popular “ha sido manejado prácticamente en tiempo récord”, descartando cualquier consigna, simpatías o antipatías. También remarcó que no se está definiendo la inocencia de la hija del expresidente Alberto Fujimori.

"Era un caso bastante claro. Independientemente de cualquier consideración, aquí no estamos resolviendo si la señora es inocente o culpable, si los nuevos elementos que se presentan en el caso Romero ameritan una investigación penal o no. Lo que estamos resolviendo es si la medida del juez Concepción Carhuancho era o no dictada o no bajo los parámetros que pide la Constitución y la ley", afirmó.

Según Espinosa-Saldaña, desde su punto de vista no se violaron los derechos de Keiko Fujimori porque no se vulneró su libertad personal y este punto deberá ser sustentado por los cuatro jueces que votaron por declarar fundado el hábeas corpus presentado por su hermana.

"Va a haber un problema seguramente para ellos [por] cómo argumentar que un hábeas corpus vinculado a la violación del debido proceso lleva a la violación de la libertad procesal, y la mayoría dice que no hay violación del debido proceso en lo que se ha visto, ¿cómo entonces se da el problema de la libertad personal? Veremos qué justifican.

Como se recuerda, el pleno del TC acordó, por mayoría, declarar fundado el recurso de hábeas corpus que se presentó a favor de Keiko Fujimori y, en consecuencia, anuló la prisión preventiva que se dictó contra la lideresa de Fuerza Popular.

Por cuatro votos a tres, la decisión se adoptó este lunes durante una sesión de pleno que recibió un proyecto de resolución depurada presentada por el magistrado Carlos Ramos.