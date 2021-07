Dirigiéndose al presidente de la República, Francisco Sagasti, la candidata presidencial por Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, sostuvo que este se equivoca cuando dice que la contienda electoral ha concluido.

“No, señor presidente, el partido no ha terminado y todavía no hay un ganador. No entiendo su desesperación de querer apurar las cosas cuando el Jurado está analizando los pedidos de nulidad”, señaló durante una reunión con pobladores del Cercado de Lima.

Fujimori le replicó así al mandatario, que, horas antes, declaró, desde Ayacucho, que un presidente no es un árbitro y que el único con potestad para definir un proceso electoral es el Jurado Nacional de Elecciones.

En otro momento, la lideresa de FP sostuvo que respetará el resultado de la contienda, pero esta vez condicionó esto a que el Jurado haga la proclamación “con auditoría de por medio”.

“Estamos haciendo esta lucha en defensa de nuestra democracia, de las libertades, del futuro de nuestros hijos. El otro señor, desesperado, ya empieza a anunciar su intención de hacer asamblea (constituyente) para cambiar las reglas y quedarse en el poder”, agregó.