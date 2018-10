La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , digitó hasta los aplausos durante la elección de la Mesa Directiva del Congreso que se realizó el 27 de julio pasado. En esa ocasión, ganó la lista del bloque Fuerza Popular integrada por Daniel Salaverry, Segundo Tapia, Yeni Vilcatoma y Leyla Chihuán.

Según el portal IDL-Reporteros que difundió el chat 'La Botica' del bloque naranja, se advierte que Keiko Fujimori seguía paso a paso el procedimiento de elección y sugería acciones para su bancada.

“Cuando Daniel (se refiere a Daniel Salaverry) vaya a votar, solo aplausos. NO arengas”, ordena la ex candidata presidencial. En respuesta, Héctor Becerril y Úrsula Letona responde por la misma vía, “Ok”.

Incluso, Keiko quiere cerciorarse de que nadie rompa la estrategia en la ceremonia y ordena: “Héctor y Milagros (se refiere a Héctor Becerril y Milagros Salazar) acérquense para decir que no hagan arengas”. Becerril acusa recibo y responde: ‘”Ok”.

Keiko Fujimori insiste en los detalles y vuelve a enviar otra orden: “Aplaudir a Vilcatoma y Segundo también”, se refería a los vicepresidentes Yeni Vilcatoma y el cajamarquino Segundo Tapia.

Úrsula Letona toma nota de la consigna. “Ok”, replica. Lo mismo que Becerril con un “Sí claro”, y Luz Salgado, ex vicepresidenta del Legislativo con un “Ok”.

Más adelante, sabiendo que la mayoría de los votos de su bloque inclinarían la balanza frente al candidato de la segunda lista, Víctor Andrés García Belaunde, Keiko Fujimori ordenó tajantemente: “Cuando termine el conteo aplaudir fuerte. Solo pueden gritar: Gano la democracia!!”.

Keiko no descuida ningún detalle de la victoria que obtendrá su representación parlamentaria. “Cuando se pase los 65 votos solo aplausos fuertes. Y cuando se gane oficialmente…aplausos y gritamos: GANÓ LA DEMOCRACIA…GANÓ LA DEMOCRACIA!!! Varias veces y de pie”.

Como para que no quepan dudas, el asesor de Keiko Fujimori, Pier Figari, sugiere: “Expliquen a Leyla que NO GRITAREMOS FUERZA POPULAR, pero que sí es importante el GANÓ LA DEMOCRACIA que ha mandado la jefa”.

“Eso es porque hay muchos que no aceptan que seamos una mayoría POR ENCARGO DEL PUEBLO”, añade el asesor.

En plena votación, la ex candidata presidencial ordena que se llame por el interno al entonces presidente saliente Luis Galarreta. “Llamar a Lucho por interno”, señala y advierte que falta contabilizar un voto.

Para rematar la jornada electoral por la Mesa Directiva, Keiko ordena que el ganador Daniel Salaverry vaya a saludar al vencido García Belaunde. “Que Daniel vaya a saludar a Vitocho”, ordena Fujimori.