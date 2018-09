Keiko Fujimori: "El Perú no está para golpes de estado" [VIDEO]

Desde Caravelí en Arequipa , la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , dijo que las autoridades "le echan la culpa de todo" y acusó al presidente de la República, Martín Vizcarra, de tomar una posición confrontacional que los insulta y amenaza.

"Hoy tenemos un nuevo presidente que dice que trabaja por el desarrollo de nuestro país, pero lo que hace es confrontar, lo que hace es trabajar para insultar y nosotros le decimos no, no queremos golpes, no queremos amenazas, basta de insultos", dijo Keiko Fujimori.

En medio del debate del Pleno sobre la cuestión de confianza, Keiko declaró que el Perú no está para golpes de Estado.

"Yo no les tengo miedo, yo aprendí a hacer política en la adversidad. Tengo la conciencia tranquila y hoy vemos con mucha preocupación la actitud del presidente Vizcarra que ha planteado una cuestión de confianza al Congreso, pero en realidad lo que busca no es eso el Perú no está para golpes de Estado no esta para debilitar mas a sus instituciones".

"LA CULPAN DE TODO"



La lideresa del partido naranja sostiene que pese a las críticas se mantienen de pie, "dando la cara", pues las autoridades la responsabilizan de todo lo malo que suceda en el país.

"A mí me van a echar la culpa de todo, así que cuando, usted vecino, se pelee con su esposa, ya sabe, Keiko tiene la culpa. Tratan de echarme la culpa de todo, en vez de asumir su responsabilidad", aseveró.

Respecto a la coyuntura actual sobre el pedido de cuestión de confianza, Keiko Fujimori lo calificó como una "cortina de humo para tapar la incapacidad" y no hacerle frente a los verdaderos problemas que afronta el país como el friaje, heladas, reconstrucción, entre otros.

"Este tipo de amenazas (la cuestión de confianza) lo que evidencian es nerviosismo, pero más allá de lo que intenten hacer, Lava Jato, Chinchero y Madre Mía van a salir publicados y todos los peruanos vamos a conocer la verdad", acotó.

Este miércoles se debate el voto de confianza solicitado por el premier César Villanueva al Congreso, quien ha reiterado que brindarle la confianza significa aprobar los cuatro proyectos de reforma constitucional y el referéndum.