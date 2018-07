Keiko Fujimori desconoce coordinación con la "señora K" de audios difundidos

En menos de una hora de publicado el audio sobre una conversación que sostiene el juez César Hinostroza con una persona desconocida para citarse con la "señora K", la lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , se pronunció para "evitar suspicacias".

"Sobre el audio de Panorama en el que se habla de "La Señora", de "K" o de "La Fuerza N°1" dejo claro que desconozco tal coordinación y que #NoExistióReunión", escribió en su cuenta de Twitter.

#ParaEvitarSuspicacias . Sobre el audio de Panorama en el que se habla de "La Señora", de "K" o de "La Fuerza N°1" dejo claro que desconozco tal coordinación y que #NoExistióReunión . — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) 10 de julio de 2018

En el audio difundido por 'Panorama', el interlocutor le reitera al juez supremo que se va a reunir con la 'señora K', 'la fuerza número 1' y aunque a Hinostroza le cuesta un poco entender a quién se refiere, luego la identifica.

Esta es la conversación:

Interlocutor: Me llamó la señora K y quiere mañana a la 1 juntarse unos minutitos con usted en mi casa.

César Hinostroza: ¿Cuál señora, hermano? Así en forma genérica ¿señora qué?

Interlocutor: K... La que usted fue a su casa pues, y le dio, caramba, la de, la del.. caramba... este, la fuerza número 1.

César Hinostroza: La señora no sé quién será ¿a qué hora sería mañana?

Interlocutor: A la 1. Es como le digo, caramba, con la K.

César Hinostroza: Ah, ya, ya, ya te entiendo, ya te entiendo. Mañana a la 1. Bueno tendré que, entonces, suspender una reunión. A mí me gustaría a las 11 porque a la 1 tengo un almuerzo programado. Consúltele y me avisa.

Interlocutor: Ya pues, ¿sabe de quién le digo no?

César Hinostroza: S í, ya sé quién es, ya sé.. sí, sí. Yo le sugerí que sea en tu casa.

