En medio del pedido de prisión preventiva por 18 meses y dos días que solicitó el fiscal José Domingo Pérez en su contra, Keiko Fujimori descartó fugar del país y señaló que el miembro del equipo Lava Jato “tiene una obsesión personal” en torno a su caso.

“La libertad es la regla pero la prisión preventiva es la excepción... (...) Esto que es tan simple no lo es para un fiscal (en alusión de José Domingo Pérez) que ha tomado mi caso como una obsesión personal y ha llegado al extremo de involucrar y atacar a miembros del Tribunal Constitucional porque no le dieron la razón”, señaló la lideresa de Fuerza Popular en un video en su cuenta de Facebook.

Agregó además que en su caso no existe peligro de fuga ni obstrucción a la justicia, argumentos que expuso Domingo Pérez para el pedido de prisión preventiva para ella.

“No existe peligro de fuga en mi caso. A ustedes les consta cuando mi padre renuncio desde Japón me quedé, aquí, en nuestro país para enfrentar y dar la cara como siempre lo he hecho por más de 20 años. No existe obstrucción a la justicia porque no he realizado ningún acto que ponga en riesgo el proceso ni he pedido a nadie que lo haga”, señaló en su defensa.

Fujimori Higuchi aseguró que solo un investigado, a cambio de no ir a prisión, la ha señalado de conocer los supuestos aportes ilegales que hizo Odebrecht para su campaña presidencial en 2016.

“Tendría que corroborarlo y no ha podido ni podrá hacerlo jamás porque eso es totalmente falso”, sostuvo. Además, reconoció en su discurso que “sé que hay hechos que tienen que ser aclarados y por eso voy a seguir colaborando como siempre lo hecho en los últimos años”.

Pidió al juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Víctor Zuñiga Urday, de otro lado, responder si hay algún elemento nuevo que haya probado que fugará o que su libertad pone en peligro el proceso de investigación. Como se sabe, Zuñiga Urday decidirá este martes 28 si la hija mayor de Alberto Fujimori vuelve a prisión por el caso Cócteles.

Finalmente, aseguró que se encuentra fortalecida y que tiene fe en Dios para salir librada de este proceso.

Mira el video completo con las declaraciones de Keiko Fujimori:

Keiko Fujimori