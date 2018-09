La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, acudió hoy a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que investiga la denuncia contra el congresista de su partido, Héctor Becerril, por presuntamente haber tratado de influir en las elecciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

A la salida de esta sesión, que fue reservada, habló con la prensa sobre diversos temas. Uno de ellos fue lo expresado por el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien a través de Twitter manifestó que la mayoría parlamentaria, Fuerza Popular (FP), busca una segunda vacancia, ahora contra el presidente Martín Vizcarra.

“Esto es una estrategia de distracción. (…) Hay que hacer la precisión, él no fue vacado, él renunció por evidencias de actos de corrupción que la Comisión Lava Jato venía encontrando. Y creo que su renuncia al final se dio porque se evidenció el intento de compra de votos. Nadie ha hablado de esa posibilidad (de vacar a Vizcarra), yo la descarto”, dijo.

Asimismo, Fujimori exhortó a los miembros Peruanos por el Kambio a que expliquen al país para qué contrataron, para la campaña del 2016, al detenido José Cavassa, sindicado integrante de 'Los Cuellos Blancos del Puerto' y como operador de Vladimiro Montesinos para montar un fraude con firmas falsas a favor de la re-reelección de Alberto Fujimori en el 2000.

“La población y las autoridades requieren saber por qué se contrató al señor Cavassa. Los responsables de la campaña del señor Kuczynski, el responsable de la campaña, los personeros tienen que contestar sobre estos hechos”, indicó.

Respecto a la cercanía que Cavassa Roncalla tuvo con el fujimorismo en los años 90s, la ex candidata presidencial marcó distancia. “No lo conozco, quien tiene que responder son ellos mismos (PpK)”, añadió la lideresa de FP.

Cuando se le consultó sobre lo que respondió en la Subcomisión, prefirió guardar silencio. “Entiendo que tampoco puedo comentar porque es una sesión reservada. La investigación que está afrontando el señor Becerril es por supuestas infracciones a la Constitución y supuestos delitos, y por esa razón es que se ha hecho reservada, he contestado con amplitud que me han hecho congresistas de otras bancadas y seguramente ellos comentarán mis respuestas”, precisó.

"La verdad saldrá a la luz"

Sobre los resultados de la última encuesta Pulso Perú, que señala que solo el 10% de la población le cree que no se reunió con el suspendido juez César Hinostroza, Fujimori dijo que las cifras se deben al actual momento de crisis que atraviesa la política.

"Entendemos el grado de desconfianza que existe en la población frente a esta crisis generalizada de las autoridades y de las personas políticas, pero yo confío que la verdad va salir a la luz y por eso estoy tranquila", aseguró.

De otro lado, sobre las reformas anunciadas por el Ejecutivo, dijo que estas se están trabajando con celeridad en el Parlamento. “Todo este debate de la reforma del sistema de justicia y electoral se están llevando a cabo en la Comisión de Constitución. El debate se está agendando dos veces por semana justamente para darle la velocidad, la urgencia que el país requiere, sobre todo a lo que se refiere al sistema de administración de justicia”, comentó.

Finalmente, argumentó que si la Comisión Lava Jato no la incluyó en sus informes fue porque ella no ha sido funcionaria pública y que tampoco tenía facultades para investigar aportes de campaña.

"Esta comisión fue creada para investigar coimas de funcionarios, yo quiero recalcar que nunca he sido funcionaria, ni he manejado presupuestos, ni recibido ninguna coima; cuando a mí se me ha requerido en la comisión Lava Jato y hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, he respondidos todas las preguntas que durante horas me han hecho”, subrayó.