[ACTUALIZACIÓN 21:40]Cientos de manifestantes volvieron a llegar al local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en una segunda marcha contra la candidatura de Keiko Fujimori. Los protestantes se concentraron en la Plaza San Martín para luego realizar un recorrido por las principales avenidas del Centro de Lima.

Los ciudadanos le reclaman al JNE que excluya a Keiko Fujimori tras las denuncias que señalan, a través de fotos y videos, que la candidata presidencial regaló dinero en un acto proselitista.

De ser cierta la acusación, Fujimori habría violado el artículo 42 de Ley de Organizaciones Políticas que prohíbe la entrega de dádivas, regalos o dinero a los votantes durante la presente campaña electoral, y cuya sanción es la separación de la contienda.

"Esta es la segunda marcha que organizan grupos, colectivos y zonas de la población. Nosotros creemos que existe una desorganización total en el JNE y que se está favoreciendo a Fuerza Popular. Queremos que se mida a Keiko Fujimori de la misma forma en que el ente electoral lo hizo con Guzmán y Acuña. Está comprobado que Fujimori ha entregado dinero a electores y el JNE debe proceder tal y cómo lo hizo con el ex candidato de Alianza Para el Progreso", indicó Walter Calderón, uno de los impulsores de la movilización social con el colectivo 'No a Keiko'.

Durante el recorrido no se registró enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. "Jurado Electoral vergüenza nacional" resonaba entre los protestantes que se detuvieron en la sede del ente electoral para alzar su voz de protesta.

Simultáneamente, Keiko Fujimori realizó un mitin electoral en el distrito de Ate, en donde se pronunció sobre las marchas contra su candidatura. "Vamos a trabajar haciendo esta campaña con alegría, no queremos más odio, queremos pensar en el futuro", dijo.

Finalmente, la movilización regresó a la Plaza San Martín donde ocuparon casi todo el espacio público. En el lugar se convocó a una nueva movilización programada para el 5 de abril, a 24 años del autogolpe de 1992 de Alberto Fujimori.

[ACTUALIZACIÓN 19:00]A las 7:00 p.m. se inició el recorrido de la segunda marcha que organizaron diversos colectivos que no apoyan la candidatura de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Con una concentración masiva en la Plaza San Martín, diversos ciudadanos mostraron su rechazo a la exprimera dama a través de carteles y pancartas en donde se leían frases como "Keiko no va" y "Fujimori nunca más".

También se pudo observar banners que decían "Fraude Nacional de Elecciones" y "No soy terrorista, soy peruano decente". Este último dicho en referencia a las declaraciones del congresista y candidato a la reelección Héctor Becerril, quien indicó que quienes protestaban contra Fujimori Higuchi eran "primos de terroristas".

[NOTA ORIGINAL]Una nueva marcha contra la candidatura presidencial de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se realizará este martes en Lima, tras la primera movilización que recorrió el Centro de Lima el pasado viernes 11.

Grupos en Facebook como Colectivo Dignidad y No a Keiko indicaron que esta marcha comenzará a las 5:00 p.m. El punto de concentración y de llegada de los manifestantes será la Plaza San Martín, tal como ocurrió con la primera marcha. Además, pasará por la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cabe señalar que el último fin de semana, la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) concluyó que no encontró pruebas sobre denuncia contra la candidata presidencial Keiko Fujimori por la presunta entrega de dinero en plena campaña electoral.

No obstante, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 solicitó este lunes a la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que amplíe la investigación a Keiko Fujimori por este caso.

El JEE busca que se reevalúe el informe N° 010-2016-LM SBR-DFNPE/JNE, que concluyó que no existían pruebas para acusar a Keiko Fujimori de haber infringido el artículo N°42 de la Ley de Organizaciones Políticas, que prohíbe la entrega de dádivas, regalos y dinero, ya sea de forma directa o indirecta, durante el proceso electoral vigente.

El pedido se dio luego que el exjuez Malzon Urbina y el ciudadano Hirohito Vela García presentaran dos solicitudes de exclusión en contra de Keiko Fujimori.

En este mapa podrás conocer el recorrido de esta segunda marcha contra Keiko Fujimori por el Centro de Lima: