La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció tras las revelaciones de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, sobre una presunta coordinación entre el fujimorismo y la exfiscal de la Nación.

Fujimori aseguró que no conoce a Patricia Benavides. “Yo no conozco a la señora Patricia Benavides, jamás he conversado con ella, no he enviado ningún mensaje, ni he recibido ningún mensaje de parte de ella. Tampoco conozco al señor Pablo Sánchez”, manifestó a la prensa.

Asimismo, señaló haber conversado con la congresista fujimorista Martha Moyano, a quien Jaime Villanueva la sindica de haber sido el puente entre FP y Patricia Benavides. En ese sentido, Fujimori aseguró creer en la palabra de Moyano, quien “ha rechazado tajantemente lo que estaría especulando un agente encubierto [Jaime Villanueva]”, dijo.

En cuanto a las afirmaciones de Villanueva sobre una presunta coordinación que existiría entre el fiscal José Domingo Pérez y Rafael Vela con el periodista Gustavo Gorriti, la excandidata presidencial exigió que los fiscales sean apartados del cargo.

“Queremos que el Ministerio Público, de oficio, empiece a actuar y separe a al fiscal José Domingo Pérez y al fiscal Rafael Vela de las investigaciones de Fuerza Popular, por las injerencias además del señor Gustavo Gorriti. Esperamos que la Junta Nacional de Justicia, de oficio, como lo hizo con Patricia Benavides, inicie las investigaciones y suspenda a los fiscales”, aseguró.

