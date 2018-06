Keiko Fujimori defiende ley que prohíbe publicidad estatal en medios privados

Fueron diez los legisladores de Fuerza Popular que defendieron como suya y finalmente aprobaron la insistencia de la autógrafa de ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación en la Comisión de Transportes del Parlamento que preside el fujimorista Roy Ventura .

Ayer le tocó el turno a la lideresa de la agrupación Keiko Fujimori quien, desde Ica, abogó por la norma alegando que lo que busca esta es "legislar sobre los presupuestos del Estado".



"Con referencia a la llamada 'Ley Mulder', es una ley que lo que busca, a diferencia de lo que dicen erróneamente algunos medios de comunicación, esto no es una ley (sic) que legisla a la prensa o a la libertad de expresión, no señores, es una ley que lo que busca es legislar sobre los presupuestos del Estado , de cómo se debe o no invertir en la publicidad estatal", sostuvo.

"Nosotros creemos, además, que, en la línea de la política de austeridad que está implementando el presidente Vizcarra, los más de 450 millones que se han invertido en los últimos casi dos años, esos recursos debieron invertirse, por ejemplo, en las familias afectadas por el fenómenos de El Niño costero o de las familias afectadas del friaje, eso es lo que estaría en debate", comentó.

No responde

Keiko Fujimori también fue consultada por la prensa sobre las críticas al Congreso y la designacion como jefe de Seguridad de Walter Jibaja , ex edecán de su padre Alberto Fujimori que vino utilizando las redes sociales para atacar a periodistas e, incluso, dirigirse inapropiadamente al presidente de la República.

La lideresa de Fuerza Popular , sin embargo, esquivó dar una respuesta concreta y desvió sus comentarios a las marchas que en los últimos días se han llevado a cabo en diferentes calles de Lima contra el desempeño del Parlamento que dirige Luis Galarreta, también miembro de su agrupación.

"Sobre las críticas que hay a las marchas que hay al Congreso de la República, es una institución que nunca ha sido popular pero que viene trabajando de manera consensuada con diferentes grupos políticos para sacar normas importantes para el desarrollo de nuestro país"(sic), fue lo que respondió.