Seguirá en prisión: Declaran infundado el recurso de apelación de Keiko Fujimori

La Segunda Sala Penal de Apelaciones declaró infundado el recurso de apelación que presentó Keiko Fujimori a la orden de 36 meses de prisión preventiva que se le dictó el pasado octubre, con lo que la lideresa de Fuerza Popular se mantendrá detenida.

Así lo confirmaron fuentes del Ministerio Público a Perú21. La decisión judicial ya fue notificada al despacho del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Fujimori y a su agrupación política por el presunto delito de lavado de activos.

El fiscal Pérez señala que Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) recibió US$1 millón ilícitos de parte de la empresa Odebrecht para financiar la campaña presidencial de ese año. De acuerdo al ex directivo Jorge Barata, fue el ex secretario general del partido, Jaime Yoshiyama, y el ex dirigente Augusto Bedoya quienes recepcionaron el dinero.

Además, para usar esos recursos de manera legal -de acuerdo a la investigación- el fujimorismo habría "pitufeado" el dinero y usado a falsos aportantes para declarar esos ingresos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La resolución del tribunal también deniega la apelación a Yoshiyama, quien se encuentra viviendo en Estados Unidos.