Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, hizo un llamado a los aspirantes al sillón presidencial en el marco de las próximas Elecciones Generales 2021 a no caer en el “juego” de ganar votos a costa de la vida de la población frente a la segunda de COVID-19.

“Hago un llamado a todos los candidatos para no caer en el juego perverso de querer ganar votos a costa de la vida y la necesidad de nuestro pueblo. Basta ya de tanta irresponsabilidad y demagogia, no es momento de oposición, es momento de proposición. Cambiemos la crítica fácil por propuestas de solución”, afirmó en un video difundido en sus redes sociales.

El último martes, el gobierno de Francisco Sagasti anunció medidas en el marco del estado de emergencia frente a la segunda ola de contagios de coronavirus. El mandatario informó que Lima pasará al nivel de alerta sanitaria extrema para mitigar los efectos del COVID-19 con restricciones de inmovilización social obligatoria total desde este 31 de enero hasta el 14 de febrero.

Hago un llamado a los candidatos para no caer en el juego perverso de ganar votos a costa de la vida y la necesidad de nuestro pueblo. Basta ya de tanta irresponsabilidad y demagogia. VIDEO: https://t.co/AvnXR1swHE — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) January 28, 2021





“Vivimos un estado de guerra y el enemigo es la muerte. Es en momentos como este que el Perú nos necesita unidos, no podemos caer en el juego tan bajo de solo buscar responsables y no proponer absolutamente nada. El presidente y su equipo de gobierno quieren solucionar este problema, pero no pueden hacerlo solos, nos necesitan a todos. La solución no es convocar marchas, si nos quedamos solo en eso, nuestros familiares van a seguir muriendo”, enfatizó Keiko Fujimori.

En ese sentido, presentó cuatro propuestas en la lucha contra el virus para el gobierno, entre ellas, la realización de mayor número de pruebas moleculares y la adaptación de las actividades económicas.

“Yo le planteo al gobierno hoy, cuatro ideas muy concretas: salir a detectar y acatar el virus con pruebas moleculares. Sumar al sector privado, las Fuerzas Armadas y la Iglesia para el apoyo social. Mejorar realmente nuestra capacidad hospitalaria y adaptar las actividades económicas para volver después de estos 15 días de cuarentena. Los peruanos no podemos quedarnos encerrados, debemos volver a nuestras actividades con medidas muchos más focalizadas”, detalló.

Finalmente, la lideresa de Fuerza Popular instó al presidente Francisco Sagasti a tomar “acción inmediata” y “sinceridad absoluta para darnos a conocer la verdad completa”, ya que solo así -a su parecer- se vencerá la batalla contra el COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO

De vuelta a la cuarentena por Coronavirus en Perú