La audiencia de prisión preventiva de 36 meses contra Keiko Fujimori y otros investigados por el caso Cócteles, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho , continúa hoy a partir de las 9 de la mañana.

La audiencia del martes abordó el caso de la asesora de Keiko Fujimori, Ana Herz.

El fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, comenzó sus alegatos señalando que Herz forma parte del "núcleo duro" 1 de la organización, es decir, de la cúpula de Fuerza Popular.

De ella, dijo, dependía todo lo correspondiente a la conducta o comportamiento a adoptar entre los miembros del partido, y es muy cercana a Fujimori Higuchi.

Por su parte, Ana Herz aseguró que no tiene intenciones de obstruir la justicia ni piensa en darse a la fuga, pues no hay razones para encerrarla a sus 68 años.

"Hace 15 días fue privada de mi libertad. Me detuvieron como un delincuente en la calle. Me humillaron, me pusieron un chaleco de detenida y me pasearon por las calles ante la prensa nacional. ¿Todo por qué? Por el icho de una persona que miente ya se ha escuchado macuaches veces cómo miente", dijo Ana al juez Concepción Carhuancho.