Keiko Fujimori considera "inaceptable" que la investiguen bajo ley de crimen organizado

Luego que el Ministerio Público dispusiera que la investigación que sigue a Keiko Fujimori, y a su esposo Mark Vito se adecúe a la Ley de Crimen Organizado (Ley 30077) y al Nuevo Código Procesal Penal, la lideresa de Fuerza Popular calificó la decisión de "inaceptable".

"Resulta que como ahora la Fiscalía "necesita más tiempo" pretenden calificar mi caso como crimen organizado. Inaceptable.", manifestó Fujimori como parte de una serie de tuits lanzados esta mañana.

Como se conoce, el Ministerio Público investiga los cocteles organizados por Fuerza Popular para recaudar fondos, presuntamente irregulares, para sus campañas. Sin embargo, este viernes informó que adecuará las pesquisas bajo la Ley de Crimen Organizado (Ley 30077).

"No hay un nuevo sustento legal para que se continúe la investigación preliminar y menos como crimen organizado. Estoy en política, nunca me negaré a que me investiguen, pero calificarnos de organización criminal por hacer cocteles es el colmo", continuó Fujimori.

La Fiscalía de Lavado de Activos dispuso investigar a Fujimori y Vito a raíz del aporte de 65 mil dólares de LVF Liberty Institute -cuyo apoderado es el peruano Juan Carlos Luna Frisancho- a Fuerza Popular.

"La sociedad LVF Liberty Institute (EE.UU.) habría transferido a Fuerza Popular US$65 mil en el 2015", señaló la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter.​