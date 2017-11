Keiko Fujimori se pronunció sobre las declaraciones de Marcelo Odebrecht, según las cuales este habría manifestado que financió la campaña de Fuerza Popular. En un mensaje publicado en Facebook, rechazó enérgicamente cualquier vínculo con la empresa brasileña.

La lideresa de Fuerza Popular aseguró, en un mensaje publicado en Facebook, que no conoce a Marcelo Odebrecht: "Claro está que no conozco al señor Odebrecht. Claro está que no ha financiado nuestras campañas y que nunca se ha reunido conmigo.".

"El Perú merece saber la verdad", afirmó Keiko Fujimori, tras rechazar las acusaciones que, en su opinión, buscan silenciar y frenar su lucha contra la corrupción.

Fujimori opinó que existen grupos interesados en encubrir empresas y difamar personas y salvar intereses. En ese sentido, anunció que pedirá a las autoridades brasileñas que informen claramente lo dicho por el ex mandamás de la constructora.

Marcelo Odebrecht declaró ayer para fiscales peruanos.

En referencia a El Comercio, medio que difundió las presuntas declaraciones de Marcelo Odebrecht, Keiko anunció que tomará medidas penales contra el periódico por difamación, pues ha mentido al señalar que Odebrecht financió su campaña electoral.

Fujimori enfatizó en que la información era falsa.

La lideresa de Fuerza Popular espera que todos puedan conocer públicamente lo que Odebrecht dijo en la audiencia de ayer, por lo que pedirá a la fiscalía de Brasil que se exonere el acuerdo de reserva de información. "Seguiremos firmes en la lucha contra la corrupción. El Perú necesita una prensa objetiva e imparcial, y autoridades que administren justicia adecuadamente, autoridades que den el ejemplo. Solo así fortaleceremos nuestra democracia", afirmó.

La hija de Alberto Fujimori culminó su mensaje, de poco más de 4 minutos, alentando a la selección peruana.