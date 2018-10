Keiko Fujimori: Congresistas señalan que no hay persecución política a lideresa de Fuerza Popular

Tras confirmarse la detención de la ex candidata presidencial, Keiko Fujimori, congresistas de diversas bancadas se pronunciaron hoy manifestando que no existe una persecución política contra la lideresa de Fuerza Popular.

El legislador Yonhy Lescano (AP) fue uno de los parlamentarios que se mostró a favor de esta medida y manifestó que el caso de aportes irregulares para la campaña del 2011, por el cual se le investiga a la hija de Alberto Fujimori, "hay pruebas suficientes que corroboran presunción de responsabilidad".

"En la lucha contra la corrupción no hay personas con corona. Está muy bien que se siga la lucha contra la corrupción y en estos días se determinará si hay responsabilidad contundente o no (...) Acá los poderes políticos no valen. No hay persecución política", comentó.

Una posición similar compartió el congresista del Frente Amplio, Marco Arana, quien señaló que en este caso no se trata solo de una persona, pues consideró que se debe investigar a todas las personas involucradas.

Sobre el caso de Keiko Fujimori también se pronunció Mauricio Mulder (Apra), quien expresó que se tiene que respetar las acciones del Ministerio Público y que sea este organismo el que trabaje de acuerdo a sus pruebas.

"Démosle el beneficio de la duda al Ministerio Público, si han optado por una decisión que es drástica, que es una decisión legal, no queda otra que respaldarla", comentó.

Fujimori, quien fue detenida en la misma sede de la Fiscalía, adonde acudió a declarar, ya se encuentra recluida en una carceleta de la Prefectura.​