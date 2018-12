Keiko Fujimori y congresistas recibieron entradas de Edwin Oviedo

A Edwin Oviedo , ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, se le imputa formar parte de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto', porque todas las pruebas que la fiscalía de crimen organizado ha reunido confirman la participación del dirigente deportivo. Hoy, por la tarde Edwin Oviedo afrontará una nueva audiencia de prisión preventiva.

Según la tesis de la fiscal Rocío Sánchez, Edwin Oviedo recibió favores judiciales del ex juez Supremo, César Hinostroza, para que sea favorecido en la investigación 'Los Wachiturros de Tumán' que se realiza en Chiclayo. A cambio, el entonces presidente de la FPF le regaló entradas para los partidos de la selección y solventó los viáticos para que Hinostroza viaje a Rusia.

Pero no solo los magistrados recibían dádivas, un colaborador eficaz declaró ante Sánchez que el dirigente deportivo también mantenía contento a un sector de congresistas y políticos para que estos lo protegieran con leyes a su favor.

Esta declaración del colaborador se ha corroborado después del allanamiento a la sede de la Federación Peruana de Fútbol del pasado jueves 6 de diciembre. Los fiscales del crimen organizado encontraron los registros de las entradas entregadas a congresistas de Fuerza Popular y también a su lideresa Keiko Fujimori.

Registro de entradas para el partido Perú - Paraguay de noviembre de 2017. Registro de entradas para el partido Perú - Paraguay de noviembre de 2017.

Es así que para el partido Perú – Paraguay de noviembre de 2017 se entregó dos entradas a Keiko Fujimori para el sector occidente central. Además, para el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén 2 entradas también para occidente central; Leyla Chihuan otras 2 entradas. Además figura el ex legislador naranja Pedro Spadaro y el magistrado Víctor Ticona.

En la audiencia de prisión preventiva para Edwin Oviedo que se desarrollará hoy, la fiscal Rocío Sánchez sustentará porque es necesario que el dirigente deportivo afronte la investigación en una cárcel por 36 meses.

Perú21 se comunicó con la abogada de Keiko Fujimori quien señaló que no tiene información sobre el tema referido, y no puede responder del tema.

El congresista Javier Velásquez dijo que hace 20 años no va a un estadio y que nunca recibió las entradas.

