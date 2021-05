La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, agradeció este miércoles la invitación del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, y confirmó su participación en el foro internacional que se llevará a cabo el domingo 23 de mayo en Ecuador. Indicó que su abogada, Giulliana Loza, se encargará de tramitar la autorización en el Poder Judicial.

“Agradezco muchísimo la invitación de Mario Vargas Llosa. Le he pedido a mi abogada que proceda a pedir el permiso correspondiente al juez Zúñiga. Yo no tengo impedimento de salida del país, no habría ningún problema, pero siempre pedimos autorización así que el día de hoy la doctora Giulliana Loza procederá a pedir la autorización”, precisó en diálogo con la prensa desde la región Áncash.

Posteriormente, a través de las redes sociales, consideró como un “honor” recibir una invitación de parte del escritor peruano y aseguró que participará en el evento para reafirmar su compromiso con “los valores y las instituciones democráticas”.

“Gracias Álvaro Vargas Llosa. Un honor recibir la invitación de tu padre y la Fundación Internacional por la Libertad. Participaré en el evento para reafirmar, frente a la comunidad internacional, mi firme compromiso con los valores y las instituciones democráticas. Nos vemos en Quito”, escribió en Twitter.

El evento, en el que participarán líderes políticos, intelectuales y empresarios de diversos países, tiene por objetivo afirmar “la necesidad de consolidar nuestras democracias mediante la defensa de la libertad, el Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada y la convivencia pacífica”.

Giulliana Loza, abogada de Fujimori Higuchi, informó que ya solicitó el permiso al juez Víctor Zúñiga Urday para que la candidata por Fuerza Popular pueda participar del evento.

“Solicitamos que la autorización judicial del 21 de abril de 2021, se extienda también para que la señora Keiko Fujimori Higuchi pueda ausentarse del país por tres días, del sábado 22 al lunes 24 de mayo del presente año, con la finalidad de participar en el referido evento”, indica el documento remitido al juzgado.

Rechaza actos de violencia

En otro momento, la candidata presidencial denunció y rechazó actos de violencia de parte de simpatizantes de Perú Libre, agrupación que postula a la Presidencia a su contendor político Pedro Castillo y enfatizó que las “elecciones son unas fiestas democráticas” que deben desarrollarse de forma “pacífica”.

“Quiero comentar que hace unos instantes nos han lanzado una piedra los militantes de Perú Libre. Es una actitud de violencia, muy agresiva que, sin duda, quiero rechazar. Las elecciones son unas fiestas democráticas y, entonces, creo que todos los militantes de ambos grupos deben llevar a cabo estas elecciones de manera pacífica, no de esta manera tan agresiva”, sostuvo.

Aseguró que estas actitudes no le causan “temor” y resaltó la necesidad de llevar su mensaje por el Perú en el marco de la campaña electoral.

“Quiero decirles que no tengo temor a este tipo de agresiones. Nosotros hemos estado en Chota donde a la salida se produjeron varios incidentes también bastante agresivos, lo importante para nosotros es llevar nuestro mensaje y tratar de llegar a todas las regiones en esta segunda vuelta”, señaló.

Además, consideró que el proceso electoral debe llevarse “de manera tolerante”, con “respeto” y con “intercambio de ideas”, por lo que resaltó que este sábado 15 de mayo acudirá a los exteriores del penal Santa Mónica, en Chorrillos, donde esperará a Castillo para debatir sus propuestas.

“Para mí es importante que estos debates [del Jurado Nacional de Elecciones] se lleven a cabo; sin embargo, también quiero decirle al señor Pedro Castillo que, ya que su propuesta ha sido debatir en el penal Santa Mónica, este sábado lo espero en la puerta del penal para intercambiar más ideas sobre nuestros planes de gobierno”, dijo.

