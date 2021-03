La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, abordó diversos aspectos de su campaña electoral en un audio difundido a sus postulantes al Congreso. Fujimori no solo comentó sobre su rival, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), sino también sobre el fiscal especial José Domingo Pérez y expresó su optimismo sobre los últimos resultados de las encuestas.

“Olvídense de los antis, ni siquiera pierdan tiempo. Y sobre López Aliaga, ya ni caso le hagan. El señor está rayadazo y solito va a caer por su propia lengua”, expresó Fujimori en un audio al que tuvo acceso Perú21.

Al comentar sobre la presentación de la acusación en su contra que realizó el fiscal especial del equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, Fujimori indicó que “en realidad lo que busca es fregar la campaña. Tengo bien en claro, no me van a quebrar, no se preocupen, no pisemos el clavito. Sigamos con adelante con nuestras propuestas, lo que necesita el país es fuerza y esperanza. Eso es algo que yo he conseguido estando en presión”.

Keiko Fujimori

Asimismo, Fujimori indicó que, estando a cuatro semanas de las elecciones y “por más que han tratado de reventarnos, estamos en la zona de clasificación”.

“Déjense de vainas, tenemos que salir con todo. Sin miedo. Salgamos en los medios y las entrevistas más difíciles son las mejores. Olvídense de los antis. Ni siquiera pierdan tiempo”, aseveró.

“Repito el objetivo es la segunda vuelta. Y el antivoto lo vamos a bajar con las propuestas. Si hemos llegado hasta aquí, hemos pasado la parte más dificil. Entre 18 candidatos, miren, estoy peleando el segundo lugar, ya nos falta poquito”, acotó.

En el audio también se oye a Fujimori recomendar a sus partidarios que siempre mencionen “los programas del chino: Foncodes, Cofopri, Pronaa”.

“Este encierro está matando a la gente. Tenemos que terminar con las cuarentenas y con estos aforos tan reducidos. Vamos a reabrir el turismo, nadie habla de ello. Tenemos que abrir la minería, pero la clave es primero el agua para la gente luego la agricultura”, aseveró.

Las declaraciones de Fujimori han sido dadas en el día que se informó en una encuesta de Ipsos, que ocupa el cuarto lugar de las encuestas con el 10.6% de las preferencias.

VIDEO RECOMENDADO:

La esperanza llega a los adultos mayores