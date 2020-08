Decenas de estudiantes y ciudadanos de Nuevo Chimbote protestaron este domingo en contra de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, quien tenía programada la realización de un mitin en la avenida Agraria.

Según informó Canal N, las movilizaciones en contra de la exprimera dama obligaron a la Policía a acordonar la zona en donde se llevará a cabo el mitin. Además, cinco personas fueron detenidas, entre ellas un periodista.

Asimismo, se informó que uno de los puntos de concentración de los protestantes fue la Universidad Nacional del Santa, en donde sujetos con banners mostraban su rechazo a Keiko Fujimori.

En tanto, tras conocer el fallo de la Dirección de Fiscalización del JNE, que señala que Vladimiro Huaroc, candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, habría infringido la ley que prohíbe la entrega de dádivas durante campaña electoral, Keiko Fujimori indicó que espera que el exgobernador regional de Junín apele la resolución, y que su sustento sea tomado en cuenta. "Tenemos que respetar esta decisión final", sentenció.