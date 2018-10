Keiko Fujimori sobre chat 'La Botica': "Leyla Chihuán utiliza una palabra cargada de aderezo"

Keiko Fujimori habló sobre el chat 'La Botica' , en el que integrantes de Fuerza Popular coordinan atacar en los medios de comunicación al fiscal José Domingo Pérez a raíz de su viaje a México durante el tiempo en que ella estuvo bajo detención preliminar.

La lideresa del partido fujimorista se refirió específicamente a las expresiones de la parlamentaria Leyla Chihuán, quien en la conversación calificó de "desgraciado" al fiscal.

"Lo que en ese chat también se evidencia es una palabra, Leyla utiliza una palabra cargada de aderezo, eso es parte natural de su lenguaje, no hay que exagerar ni mal interpretar, es parte de un diálogo de las personas que se encuentran en ese chat", expresó.

La ex candidata presidencial no quiso brindar mayores declaraciones sobre el caso pero precisó que no conoce al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, pero resaltó que desde que este dirige el Ministerio Público las investigación del Caso Lava Jato "están avanzando".

Keiko Fujimori además, dijo que el fiscal, al igual que ella, está siendo víctima de un cargamontón mediático.