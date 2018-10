Keiko Fujimori: los casos en los que se investiga a la lideresa de Fuerza Popular

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy en el Ministerio Público, adonde llegó para declarar los presuntos aportes irregulares que habría recibido para financiar su campaña presidencial del 2011.

Tras ingresar a la sede, Fujimori fue detenida por efectivos de la Policía Nacional que acataban una orden de detención preliminar por diez días que dictó el juez Richard Concepción Carhuancho. La resolución también alcanza a otras 19 personas, en las que figuran los ex dirigentes fujimoristas Augusto Bedoya y Jaime Yoshiyama.

El fiscal Jose Domingo Pérez, quien también es miembro del equipo especial Lava Jato, es quien investiga a la ex candidata presidencial por tres casos.

1. Las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata

En diciembre de 2017, Marcelo Odebrecht declaró que su empresa "con certeza" apoyó a todas las campañas presidenciales del 2011, incluida la de Keiko Fujimori que postulaba con el partido Fuerza 2011. Esa manifestación provocó que la Fiscalía abriera una nueva carpeta e incluyera a Fujimori.

Una prueba contundente llegó en febrero de 2018, cuando el ex representante de la constructora en Perú, Jorge Barata, reveló que sí existió un abono millonario. Barata contó que entregó US$1 millón a los ex dirigentes fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya para financiar las actividades proselitistas. Ambos negaron esa versión, y Keiko Fujimori aseguró que no había recibido dinero alguno de la firma.

2. Aportes irregulares del 2011

Esta carpeta se abrió hace casi tres años, luego de que se conociera denuncias de abonos irregulares a la campaña fujimorista. Una de las pruebas que maneja el Ministerio Público es el testimonio que brindó en audiencia pública, a inicios de agosto, Segundo Alejandro Crisanto Pulache.

Crisanto figura como aportante de S/13,845 en los registros de la ONPE. Sin embargo, él negó que haya abonado algún dinero. Este es un indicio para Fiscalía que confirmaría que existieron abonos no declarados debidamente por Fuerza 2011.

3. El caso cocteles 2016

En 2016, la Fiscalía abrió una investigación para aclarar el origen de los fondos que generaron los cocteles realizados por el fujimorismo y que sirvieron para financiar su campaña presidencial del 2016. En este proceso también se incluye a la ONG LVF Liberty Institute por registrar aportes en la misma campaña.

4. Caso Joaquín Ramírez

El ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, es investigado desde 2016 por el presunto delito de lavado de activos. En este caso, el ex piloto Jesús Vásquez reveló que Ramírez le contó que Keiko Fujimori le entregó US$15 millones "para lavar".