Tubino tras suspenderse audiencia de Keiko Fujimori: Hay gran desilusión y frustración

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino , sostuvo que la suspensión de la audiencia en la Corte Suprema donde se iba a ver la casación presentada por Keiko Fujimori ha generado una "gran desilusión y frustración".

"Es una gran desilusión lo que hemos visto hoy. Nosotros tenemos fe y confianza en que la Corte Suprema va a hacer justicia con Keiko Fujimori y va a disponer su libertad pero lo que hemos visto hoy, esta interferencia de un audio que sale a última hora y que lleva a la inhibición de uno de los jueces supremos, llama severamente la atención", señaló.

"Hay manos negras en el Perú manejando esos audios, hay intereses políticos de por medio, cuando este es un tema netamente jurídico. La verdad que hay una gran frustración por todo esto", declaró en Canal N.

Por su parte, el vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila, subrayó que el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza "debió guardar la prudencia del caso", pues sus presuntos nexos con Los Cuellos Blancos del Puerto lo dejan en una situación comprometedora.

"Al ser un caso delicado y bastante sensible, el fiscal debió guardar la prudencia del caso. Ya los hechos lo condenaban, tenía antecedentes, había versiones que lo involucraban en audios, y hacer una manifestación expresa como la que hizo, finalmente va a generar dudas", expresó.

No obstante, el legislador dejó en claro que "los audios existen, nadie los inventó". "La temporalidad es un añadido más, pero no habría temporalidad si no existieran los audios", sentenció.

Como se recuerda, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema suspendió hoy la audiencia para ver el recurso de casación que busca la libertad de Fujimori Higuchi luego de que el juez supremo Jorge Castañeda presentara su inhibición en este caso.

El diario 'Perú21' difundió un audio de un diálogo entre el juez Castañeda Espinoza y el ex vocal supremo César Hinostroza. En esa conversación, el primero le pide una reunión al ex magistrado.

En otro audio se oye al destituido juez supremo, quien actualmente afronta un proceso de extradición en España, hablar con otro magistrado, Manuel Quintanilla, sobre el propio Jorge Castañeda.