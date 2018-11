El conocido locutor de radio, Carlos Galdós , volvió a estar en el ojo de la tormenta en redes sociales por unos polémicos comentarios. El también showman se refirió al momento que vive Keiko Fujimori en prisión con unas bromas subidas de tono.

Galdós se animó a opinar en su espacio radial sobre las declaraciones de la abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Giuliana Loza. La representante de la defensa legal de Fujimori mencionó que ahora su clienta debe bañarse con una "jarrita" en el Anexo del Penal de Mujeres en Chorrillos.

"Tú, que abres la ducha y te quedas 20 minutos debajo de la ducha y te enjuagas todo, ¿te has puesto a pensar que Keiko con una tacita de agua, con las justas se enjuaga un pezón? Piénsalo", dijo Galdós en su programa matutino de Radio Capital.

" ¿No te has puesto a pensar que Keiko no tiene ni siquiera acondicionador para el vello púbico? ¿Por qué me haces los ojos así Carla? ¿No te echas acondicionador? Yo sí conozco gente que se echa acondicionador ahí, mientras que Keiko, se lava con una jarrita", continuó el locutor de radio.



Ante las polémicas declaraciones, la congresista Luz Salgado (Fuerza Popular) se pronunció al respecto y rechazó "los odios políticos". A la secretaria general del partido fujimorista no le gustó para nada lo dicho por Carlos Galdós.



(Twitter Luz Salgado) (Twitter Luz Salgado)

MEA CULPA

También en Twitter, el comunicador se disculpó por sus palabras. "Reconozco mi exceso con Keiko Fujimori ayer en mi programa de radio. Me disculpo como corresponde de manera sincera y avergonzado. Lo mismo con mis oyentes", escribió Galdós.