Keiko Fujimori a Carhuancho: "Me preocupa que diga lo que diga tenga una decisión tomada"

La lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , dio sus descargos en medio de la audiencia de prisión preventiva por 36 meses que pesa en su contra por el caso cócteles y mostró su preocupación porque el juez Richard Concepción Carhuancho ya tenga una decisión tomada.

"Me preocupa mucho que diga lo que diga o haga lo que haga, usted ya tendría una decisión tomada. Esta sensación la tengo después de la sentencia injusta que dictó después de haber negado la recusación presentada por nuestra defensa en unos segundos. Espero estar equivocada", dijo Keiko Fujimori.

La investigada negó en todo momento que su partido sea una organización criminal como acusa el fiscal Domingo Pérez y lo calificó como un "tremendo despropósito", pues no tuvo como finalidad lavar activos.

SOBRE RELACIÓN CON BARATA



Keiko Fujimori dice que el fiscal "inventa una supuesta relación con el señor Jorge Barata" porque en 1999 la empresa Odebrecht realizó una donación de 10 mil dólares con un cheque dirigido a la fundación cardio infantil del cual ella era presidenta cuando tenía 24 años.

"No se me había cruzado por la mente participar por política. Nunca tuve una reunion privada con él por lo que es absurdo afirmar que Barata me haya entregado 10 mil dólares", sostuvo.

La lideresa del partido naranja también desmintió las afirmaciones del testigo protegido, quien reveló los cargos reales que habrían tenido los asesores Pier Figari y Ana Herz respecto a Keiko Fujimori.

"HE SIDO EXPUESTA A HUMILLACIONES"



Fujimori Higuchi mantiene la esperanza "de que se hará justicia" porque —insiste— en que se ha demostrado que tiene arraigo domiciliario y laboral, no hay peligro de fuga y nunca obstruyó la justicia. "Usted señor juez tiene muchas razones para rechazar el pedido de prisión preventiva", agregó.



"Lo que estoy viviendo no se lo deseo nadie he sido detenida injustamente expuesta a humillaciones llevando un chaleco de detenida durante la audiencia. Enfrentaré este proceso en nombre de la verdad, mi partido político y mi familia", señaló.