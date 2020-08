Karina Ñaupari mira nerviosamente a la cámara y luego al suelo. Lo único que atina a responder es "bueno, buenos días" y luego se queda en absoluto silencio. Le acaban de preguntar cuál es el plan de gobierno de Keiko Fujimori para el Parlamento Andino y no sabe qué responder pese a que ella es candidata para representar al Perú ahí.

[Keiko Fujimori sobre supuestas visitas de candidatos a su padre: "No es un pecado"] Ñaupari solo pudo saludar

Una mejor reacción tuvo Fernando Nieto, también postulante al Parlamento Andino por Fuerza Popular, quien tampoco parece conocer cuál es el plan de gobierno que tiene su partido pero que desvió la pregunta precisando que en ese día, en ese momento, no podía responder.

[Keiko Fujimori: "En gobierno de mi padre se cometieron errores y delitos"]

"A partir de mañana podemos responderles. Tenemos ahora una reunión con todos juntos para tener los mismos lineamientos", dijo Nieto. "Tenemos nuevas propuestas para fortalecerlo, eso es todo lo que le puedo decir", sentenció.

[Keiko Fujimori: "Yo de ninguna manera hubiera cerrado el Congreso"]

El video, un reportaje de TeleSUR en el que ambos candidatos al Parlamento Andino 'desconocen mayormente' el plan de gobierno de Keiko Fujimori, se ha vuelto viral en las redes sociales:

Please enable Javascript to watch this video