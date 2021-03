Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, calificó de “actitud salvaje” la de su contendor Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien atacó a la periodista Mónica Delta y la responsabilizó por las críticas en su contra de parte de otros aspirantes al sillón presidencial durante el primer día de debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Quisiera mencionar y expresar mi solidaridad con la periodista Mónica Delta por las expresiones que hemos visto a través de las redes sociales del candidato López Aliaga. Como lo he dicho, una persona que no tiene control emocional que tiene una actitud agresiva, violenta verbalmente, pero después de escuchar estas declaraciones y mentiras sobre una periodista, ya me parece una actitud salvaje del señor López Aliaga”, afirmó en diálogo con Canal N.

Cabe recordar que, cuando puso en duda su participación en el debate presidencial del JNE, López Aliaga señaló como uno de sus motivos era que Mónica Delta sea una de las moderadoras del evento, luego que esta lo entrevistara para el canal Latina y luego reseñara dicho evento en una columna publicada en un diario local.

“¿Cómo la señora Delta va a dirigir el debate presidencial? [Ella] me saca una columna donde me difama. O el señor Tenorio, quien ha sido empleado, [ha estado] en la planilla de Odebrecht, ¿cómo va a dirigir un debate?”, indicó el viernes 26 de marzo.

Al respecto, Keiko Fujimori consideró que el candidato de Renovación Popular “tiene que ser más respetuoso sobre todo con las mujeres”.

“Sabemos que le gusta pelearse con todos los periodistas, que es parte de su campaña, pero tiene que ser respetuoso con las mujeres y esperemos que el día de hoy asista [al debate]”, dijo.

