Keiko Fujimori: Audios de juez supremo Jorge Castañeda y César Hinostroza revelan cercanía [VIDEO]

El juez supremo Jorge Castañeda es uno de los cinco miembros de la Sala Penal Permanente de la Suprema que decidirá si concede la casación que podría dejar en libertad a Keiko Fujimori .

Pero es también un protagonista de los audios de la vergüenza junto al exjuez supremo César Hinostroza. En unas grabaciones a las que accedió Perú21 se le escucha tener un trato muy amical con el sindicado cabecilla de 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

“Aldo Figueroa se está yendo a una comisión con el presidente, si no viene te llamamos para que completes sala”, le anunció Hinostroza. En otros audios se les escucha a ambos coordinar una reunión.

Vea aquí el extracto de dos de los audios obtenidos por Perú21:



AUDIO 1:



César Hinostroza : Hola, ¿doctor Castañeda?.

Jorge Castañeda : Mi querido doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, qué tal.

Hinostroza : Le habla César Hinostroza.

Castañeda : Sí, sí ya sé, ¿cómo está mi querido doctor?

Hinostroza : Querías hablar, ¿me dicen? o ¿me dieron mal la información?

Castañeda : No, está bien, está bien, quería visitarlo un rato para conversar de forma.. En su despacho, ¿puedo ir más tarde o mañana temprano?

Hinostroza : Ya, ya, ya ¡sobre uno de los casos que hemos votado o sobre otra cosa?

Castañeda : No, no, no. Es otro tema.

Hinostroza : Ya, ya , ya no te preocupes, mañana nos vas a ayudar porque Aldo Figueroa se esta yendo a una comisión con el presidente.

Castañeda : Hmmm…

Hinostroza : Y de repente te llamamos para que completes sala.

Castañeda : Ya, ya, está bien, listo.

Hinostroza : Ya, gracias.

Castañeda : Ya, cuídate.

Hinostroza : Cuídate.

AUDIO 2:



César Hinostroza: Aló, Aló... ¿Por dónde estás hermano?

Jorge Castañeda: Ya estoy saliendo, ya estoy saliendo, ya...

Hinostroza: Estoy en el Paseo de la República...

Castañeda: Estoy saliendo ya, por la puerta principal estoy saliendo.

Hinostroza: Ya, ya listo.

Keiko Fujimori: Audios de juez supremo Jorge Castañeda y César Hinostroza revelan cercanía

Como se sabe, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori , sustentará este viernes el recurso de casación presentado ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a la que pertenece Jorge Castañeda, quien reemplazó al magistrado César San Martín ante su inhibición.

Con este recurso, la abogada busca revertir la orden de prisión preventiva por 36 meses contra la lideresa de Fuerza Popular por el delito de lavado de activos.