ACTUALIZACIÓN 12:22 P.M.

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, se quejó ante el juez Concepción Carhuancho de que durante la intervención del fiscal Pérez se le mencionó como "parte de la organización criminal". El juez recogió la observación pidió a la Fiscalía centrarse solo en sus argumentos.

ACTUALIZACIÓN 11:22 A.M.

Intervención José Domingo Pérez: El fiscal hace mención al arraigo laboral de Keiko Fujimori. "No se si ser presidente de un partido significa una labor o una actividad equiparable a un trabajo remunerado", señala.

Preocupante. un testigo dijo a la Fiscalía que Fuerza Popular aprobó sin intención la imputación por organización criminal a César Hinostroza y que se hizo, además, para que llegue "con vicios" a la Fiscalía. Para que Hinostroza salga librado de la investigación. — Alvaro Reyes (@alvaroreyesq) 25 de octubre de 2018

ACTUALIZACIÓN 11:20 A.M.

Intervención José Domingo Pérez: El fiscal hace mención y lee el récord migratorio de Keiko Fujimori en los últimos años, donde Estados Unidos es el destino más recurrente. "Lo que estamos determinando es un movimiento migratorio que puede generar indicios de que la persona podría no arraigarse en el país", dice.

ACTUALIZACIÓN 11:10 A.M.

Intervención José Domingo Pérez: El fiscal menciona hasta 3 domicilios registrados por Keiko Fujimori ante las autoridades. Ante esto, se pregunta: ¿cuál domicilio es el que Keiko Fujimori va a declarar ante la autoridad judicial de los ya mencionados?



El fiscal señala que Keiko Fujimori ha declarado tener varios domicilios: en 2011 dio una dirección en Surco, en 2016 otra dirección en el mismo distrito, y ante el SAT declaró otra en San Borja. "¿cuál es su domicilio real?", pregunta Pérez. — Alvaro Reyes (@alvaroreyesq) 25 de octubre de 2018

ACTUALIZACIÓN 11:05 A.M.

Intervención fiscal Pérez: "En el historial de Keiko Fujimori registra otras direcciones y haré mención a aquella que hizo en su declaración jurada ante el JNE para la elección de 2011. En ella señaló como domicilio el 25 de septiembre 179- Surco y dejó constancia de residencia de 10 años. Para la elección de 2016, según su Declaración Jurada ante el JNE, su dirección fue Floresta 241 - 301 - Surco. Lo que llama la atención del Ministerio Público es que cuando pedimos información al SAT de parte de Keiko Sofía Fujimori, en ella se determina que la investigada se encuentra como sujeta obligada al impuesto a la alcabala por la adquisición del bien Mz1 Lote 2 Urbanización La Quebrada - Cieneguilla",

ACTUALIZACIÓN 11:02 A.M.

Intervención fiscal Pérez: "Como vamos a ver en el desarrollo de la presentación de este presupuesto procesal, vemos (...) que la persona que está involucrada en el hecho criminal no posee patrimonio a su nombre para evitar cualquier medida, por lo tanto esta se encuentra a nombre de terceros, que no siempre son familiares o personas cercanas".

ACTUALIZACIÓN 10:50 A.M.

Intervención fiscal Pérez: El fiscal José Domingo Pérez estima que con imputación por lavado de activos contra Keiko Fujimori se puede imponer una pena entre 13 y 16 años de prisión.



ACTUALIZACIÓN 10:39 A.M.

La defensa de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, indicó al juez Concepción Carhuancho que su patrocinada viene siendo objeto de "seguimiento". La misma advertencia hizo la abogada de Ana Herz, quien dijo que la siguieron hasta la iglesia a donde ella asiste. Pidieron al juez dar a conocer si hay alguna orden judicial que haya autorizado esa medida.

En respuesta, el magistrado señala que no ha emitido ninguna resolución

ACTUALIZACIÓN 10:39 A.M.

El juez Richard Concepción Carhuancho dio inicio a la audiencia de prisión preventiva pasando lista a todos los presentes.

NOTA ORIGINAL

Este jueves a las 10:30 de la mañana se reanudará la audiencia del pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros 11 implicados en el Caso Cócteles.

La solicitud la encabeza el fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, quien en una maratónica jornada el día miércoles expuso los fundamentos para hacer efectiva su solicitud al juez Richard Concepción Carhuancho.

Keiko Fujimori, a quien la Fiscalía le atribuye responsabilidad liderar una organización criminal al interior de Fuerza Popular, asiste a la audiencia en compañía de su abogada Giuliana Loza.

Fujimori, quien se excusó de dar declaraciones a la prensa, llegó a la audiencia en compañía de su esposo Mark Vito y su hermana Sachi Fujimori.

Personas que se manifiestan a favor y en contra de Fuerza Popular se encuentran en los alrededores de la Sala Penal Nacional, donde se lleva a cabo la audiencia.