Keiko Fujimori: Audiencia de casación será el miércoles 24 de julio

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fijó para el miércoles 24 de julio la audiencia en la que evaluará la casación interpuesta por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien pretende revocar la prisión preventiva por 36 meses que le dictó el Poder Judicial.

La decisión del tribunal fue tomada luego de rechazar la inhibición planteada por el juez supremo Jorge Castañeda, quien es protagonista de audios junto con el exmagistrado César Hinostroza.

Sobre esas grabaciones, la sala indica que no existe algún indicio de ilegalidad en esas conversaciones. "No es positivo para la institucionalidad judicial que asuntos de carácter mediático determinen que los jueces pretendan no conocer un caso", se lee en la resolución a la que accedió Perú21.

"Mientras no existan elementos razonables y convincentes de una sospecha probable no resulta justificado su apartamiento de los casos judiciales materia de su conocimiento, tanto más si las partes en el proceso no hacen mención alguna respecto de duda sobre su imparcialidad", concluyó.

De esta manera, el magistrado Castañeda Espinoza se mantendrá como integrante de la Sala Penal Permanente para analizar el recurso de la excandidata presidencial, quien es investigada de recibir presuntos aportes irregulares de la empresa Odebrecht para financiar su campaña presidencial del 2011.