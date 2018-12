La Segunda Sala Penal de Apelaciones desarrolló este sábado la audiencia de apelación contra los 36 meses de prisión preventiva dictados a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y al ex secretario nacional de su partido Jaime Yoshiyama en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Odebrecht.

El colegiado definió "resolver en un plazo razonable" la apelación interpuesta por la defensa de Fujimori, y adelantó que no expedirá la resolución en el plazo que indica la ley, pero se ajustarán lo máximo posible, "debido a la cantidad de agravios por resolver".

En la audiencia, la abogada de Fujimori Higuchi, Giulliana Loza, sostuvo que no existen elementos de convicción para vincular a su patrocinada con el delito de lavado de activos.

Vea también Se realiza audiencia de apelación a pedido de prisión preventiva contra Figari y Herz

Asimismo, desde el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, Fujimori Higuchi defendió su solicitud de excarcelación y afirmó que, pese a lo "arbitrario" del proceso que enfrenta, no ha buscado asilo político en ninguna embajada.

“Yo no me he fugado nunca. Si hay algo que me caracteriza es haber vuelto una y otra vez al Perú. No he buscado asilo pese a que varias personas me lo han sugerido”, dijo Keiko Fujimori durante su intervención, mediante una videoconferencia.

Por su parte, el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, denunció que el grupo de fiscales que integra viene siendo "permanente hostilizado" por la investigación que se le sigue a la ex candidata presidencial.

"Hemos sido permanentemente hostilizados. Al fiscal (José Domingo) Pérez se le ha iniciado una serie de investigaciones de manera interna en la institución. Todas ellas relacionadas con circunstancias o incidencias que tienen vinculación con este caso", indicó durante la audiencia.

Durante la audiencia también se evaluó la apelación presentada por el abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, quien desestimó que existan elementos de convicción que vinculen a su cliente con el delito de lavado de activos y reiteró que su patrocinado se encuentra en Estados Unidos por razones de salud.