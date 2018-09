Keiko Fujimori asegura que no hay "enfrentamiento o enemistad" con Martín Vizcarra"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , dijo esta tarde no tener ningún tipo de "enfrentamiento, oposición o enemistad" con el presidente Martín Vizcarra.

"No hay ningún enfrentamiento con Vizcarra, ninguna oposición o enemistad, lo que existe es un partido político de oposición responsable que venimos trabajando de manera constructiva", sostuvo en diálogo con la prensa desde Tumbes a donde acudió para cumplir actividades proselitistas en el marco de las elecciones municipales y regionales.

Como se recuerda, el día miércoles la excandidata presidencial acusó al mandatario de tomar una posición confrontacional que los insulta y declaró que el Perú no está para golpes de Estado en medio del debate del Pleno sobre la cuestión de confianza propuesta por el Gobierno.

En esa línea, Fujimori Higuchi consideró hoy que la cuestión de confianza planteada por el Gobierno "fue innecesaria", puesto que el Parlamento ya venía trabajando en los proyectos de reforma propuestos por el Ejecutivo.

"Creo que la cuestión de confianza ha sido una decisión innecesaria porque el Congreso venía ya trabajando en una serie de normas", señaló.

Al ser consultada sobre si la actitud de su bancada no podría condicionar su futuro político, la también exparlamentaria aseveró que quienes están en política "no miran ese tipo de riesgos. Indicó, en ese sentido, que enfrentar a la corrupción el último año "no ha sido un proceso fácil" para toda la clase política.

"Enfrentar a la corrupción y hacer un proceso de fiscalización y control político el último año no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso difícil para todos los partidos políticos", manifestó.

"Teníamos dos opciones o mirar de costado y pretender que nada pasaba o, finalmente, enfrentar este problema e intentar tomar una decisión", añadió.

Finalmente, Keiko Fujimori aseguró que su bancada apoyará el retorno a la bicameralidad y la no reelección parlamentaria.

"El apoyo a estos proyectos son decisiones partidarias que se han tomado por mayoría y yo entiendo que todos los congresistas van a respaldar esta decisión mayoritaria", detalló.