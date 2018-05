Keiko Fujimori arremete contra PPK y lo acusa de indiferente e incapaz

En su visita a diversas zonas de la región Piura, la lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , reiteró sus críticas al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a quien calificó de indiferente e incapaz.

En el distrito de Bellavista, Sullana, donde presentó a sus candidatos a las próximas elecciones municipales, Fujimori dijo que PPK "no hizo nada" en el tema de la reconstrucción de las zonas devastadas por el fenómeno de El Niño costero.





“En cuanto a la reconstrucción no hizo nada, a pesar de que en 24 horas se le dio la Ley de Reconstrucción con Cambios, pero lamentablemente, por indiferencia e incapacidad, porque era el gobierno de los lujos, se quedaba en Lima y no caminaba”, cuestionó.

En otro momento de su intervención, la ex candidata presidencial reseñó que el proyecto para convertir el ex cuartel de Sullana en un mercado fue aprobado en el Congreso. “El señor Kuczynski, que ya hoy no está, durante 15 días tuvo el proycto para promulgarlo, pero no se tomó ni cinco segundos para firmarlo y lo dejó tirado. Pero claro, dos horas antes de salir, sí pudo firmar cinco decretos para regalar nuestro mar peruano; eso lo vamos a anular”, aseveró, en alusión a las concesiones petroleras que dio el gobierno saliente y que hoy son materia de reclamo de los pescadores del norte del país.

Fujimori se dio tiempo también para citar implícitamente al ex presidente Ollanta Humala en el marco de un pedido a sus candidatos para que actúen con "honestidad y sinceridad".

“Seamos sinceros, pues es fácil pararse en un estrado y ofrecer de todo; pero el pueblo no es sonso. Ahí está la promesa del ex presidente del gas a 12 soles, las promesas lo persiguen”, señaló.