Keiko Fujimori no tiene arraigo en el país, asegura el fiscal José Pérez

En el segundo día de audiencia, realizada ayer en la Sala Penal Nacional, el fiscal José Domingo Pérez sustentó la parte medular de su pedido de 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori : el peligro de fuga.

“No existe otra medida menos gravosa que cumpla con garantizar las investigaciones”, argumentó al dirigirse al juez Richard Concepción.

De acuerdo con Pérez, la lideresa de Fuerza Popular (FP) tiene los recursos económicos para huir del país y para, a través de los miembros de la organización que encabezaría, entorpecer las indagaciones que están en curso.

Para demostrarlo, presentó una serie de evidencias que, según dijo, corroboran su tesis, siendo una de ellas la cantidad de viajes al extranjero que registra ella en los últimos años.

Otra es que la ex candidata presidencial, a quien se le imputa el delito de lavado de activos, arrienda el inmueble donde vive y no tendría una casa propia.

Esto, según el fiscal, es motivo para confirmar que la hija de Alberto Fujimori no tiene arraigo en el país.

Reveló que como candidata, Fujimori declaró vivir en dos domicilios diferentes para las respectivas campañas de 2011 y 2016.

Además, precisó que ante el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), la investigada declaró que era propietaria del 50% de un inmueble ubicado en Cieneguilla. Y, asimismo, registró para ese trámite la dirección de una vivienda en San Borja.

“La pregunta cae por su propio peso, ¿qué domicilio declarará ante la autoridad judicial?”, cuestionó.

Otra evidencia presentada es que Keiko Fujimori guarda miles de soles en cuentas bancarias de Estados Unidos, país natal de su esposo Mark Vito. El Ministerio Público advirtió de fondos por S/70,000, S/500,000 y S/108,000.

Por tanto, si tiene intenciones de salir del país, en EE.UU. contaría con recursos para vivir, explicó el fiscal.

José Pérez reveló también que fue detectado un ingreso por US$200,000 a una cuenta bancaria de la sociedad conyugal Fujimori-Vito. Cuando en un interrogatorio se le consultó por ese monto –contó Pérez–, Fujimori explicó que solicitó un préstamo de US$120,000 en 2004 para financiar sus estudios de maestría, y que esa deuda la terminó de pagar en 2016. No obstante, para la Fiscalía ese testimonio es insostenible porque no justifica el depósito por US$200,000.

LAS BOLETAS DE PAGO



El Ministerio Público volvió a recurrir a las declaraciones de un testigo protegido, esta vez al que está identificado como TP 2017-55-5.

Indicó que el testigo contó que, a fines de setiembre de este año, Erika Yoshiyama lo llamó para que “fabrique” boletas de pago de Fuerza Popular a nombre de Keiko Fujimori y que iban a ser presentadas al Ministerio Público. Le entregó “entre 30 y 40 boletas de pago”.

Teniendo en cuenta estos elementos, el fiscal Pérez estimó que, de hallarse culpable a Keiko Fujimori, se le debería imponer una pena de entre 13 y 16 años de prisión.

MANTIENE POSTURA



Antes de dirigirse a la audiencia, ayer por la mañana, Keiko Fujimori declaró a la prensa y prefirió no referirse directamente al congresista Rolando Reátegui, quien reveló que colabora con la Fiscalía sobre el caso de presuntos aportes irregulares en 2011.

No obstante, desacreditó al testigo protegido que contó el aparente manejo irregular de dinero en Fuerza 2011. “Ese testigo miente”, insistió.

Ya en la diligencia, y luego de que su abogada Giuliana Loza rechazara los argumentos del fiscal, Fujimori ratificó lo que su defensa legal expuso.

Dijo que vive en una casa de Surco y que si antes cambió de domicilio, no lo hizo “por razones extrañas”. Aseguró que las boletas de pago de FP fueron declaradas ante la Sunat y que todos los depósitos “han sido bancarizados”.

“Tengo arraigo domiciliario y laboral, no hay peligro de fuga, siempre he colaborado con la justicia”, garantizó. La audiencia continuará hoy a las 10 a.m.

TENGA EN CUENTA



- El fiscal Pérez adelantó que tomará declaraciones del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para aclarar vinculaciones con Fuerza Popular.



- Keiko Fujimori también calificó de “inventos” las imputaciones del Ministerio Público y demandó que las declaraciones de los testigos y colaboradores sean corroboradas.



- La defensa de Fujimori y otros investigados advirtieron que son objeto de seguimientos por vehículos con lunas polarizadas y solicitaron al juez saber si existía alguna orden para ello. El magistrado aseguró que no emitió resolución alguna.