El juez Richard Concepción Carhuancho , titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, ordenó la detención preliminar de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori . La ex candidata presidencial fue detenida en la mañana al ser investigada por el presunto delito de lavado de activos.

La medida ordenada por Concepción Carhuancho responde a la solicitud realizada por el fiscal José Domingo Perez, quien investiga los supuestos aportes irregulares en la campaña presidencial de Fuerza 2011, ex Fuerza Popular.

¿Cuáles son los fundamentos del magistrado para tomar esta decisión?

1. El peligro de fuga

El juez Richard Concepción Carhuancho consideró -tal como lo señala en su resolución- que existe peligro de fuga por parte de Keiko Fujimori. La señala como la presunta líder de una organización criminal que tenía a su cargo a otros líderes y encargados de la captación, administración y colocación de dinero ilícito. Otras personas también integrarían la agrupación.

La resolución indica que el peligro de fuga se sustenta en que Fujimori no contaría con "arraigo de calidad" en vista que si bien cuenta con cierto arraigo domiciliario (por vivir en una casa alquilada) no tendría arraigo laboral (al no tener trabajo conocido).

Por otro lado, cuenta con ascendencia y familiares en Japón. Además, su esposo es estadounidense.

2. Falsos aportantes

El juez Concepción Carhuancho señala que se tiene el caso de la suplantación de 114 personas ​como aportantes a la "organización criminal", cuyos montos ascenderían a la suma total de US$ 649,573.64.

Y señala que en el caso de 48 personas que se encuentran figurando como aportantes de Fuerza 2011 no se encuentran justificados. Los montos ascienden a S/2'058,859.49 o US$731,388.80.

También se tienen los aportes cuestionados que corresponden al entorno de Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya (16 personas, incluyendo a Bedoya) cuyo monto total ascendería a US$580,702.11.

Aportantes fantasmas

3. "Fuerza Popular", presunta organización criminal"

En la resolución que ordena la detención preliminar de Keiko Fujimori, el juez Concepción Carhuancho indica que la ex candidata presidencial, en su condición de presidenta de Fuerza Popular, habría formado una organización criminal "con la finalidad de obtener poder político en las instituciones del Estado".

Resolución

4. US$1 millón de Odebrecht

En el documento también se señala que esta presunta organización criminal, Fuerza Popular, habría lavado el activo ilícito de Odebrecht de US$1 millón de dólares, entregado por Jorge Barata. Este acto se habría realizado de dos formas.

Resolución

5. Dinero ingresado por "mulas"

En su explicación de cómo cómo pudo haberse lavado la segunda entrega de US$500 mil dólares en el 2011 (del presunto dinero de Odebrecht), el juez señala que se habrían llevado a cabo a través de ingresos o aportes de los familiares y allegados de Yoshiyama Tanaka y Bedoya Camere, que corresponde a 16 aportes, por la suma de S/ 1'634,676.44 (monto que ascendería a US$ 580,702.11).

Se indica que estos aportes podrían haber sido ingresados por los "transportistas, tramitadores o depositantes ("mulas")" Angela Bautista Zeremelco y Daniel Mellado Correa, quienes hicieron depósitos por el monto de US$ 100,000.00 y Us$ 458,073.64, respectivamente. Señala que faltan identificar a otros similares.