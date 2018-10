Keiko Fujimori: “Esta decisión es injusta, inhumana y será apelada”

Entre lágrimas, Keiko Fujimori , indicó que apelará la sentencia que declaró no aplicable el indulto a su padre, Alberto Fujimori. “Esta decisión es injusta, es inhumana y será apelada”, indicó tras denunciar una persecución política contra el ex mandatario.

Todavía no he podido ver a mi padre. El día de hoy es uno de los mas tristes de nuestras vidas. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre señalando que porque no esta moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario", dijo Keiko Fujimori antes de ingresar a la vivienda de su padre, en La Molina.

Quebrada por la decisión, la lideresa de Fuerza Popular, indico que habría "errores en la tramitación" del indulto otorgado el 24 de diciembre pasado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que por tal razón hacen "pagar las culpas" a Alberto Fujimori.

"(Mi padre) ha purgado 12 años de prisión y en los últimos días de su vida tuvo una sensación de libertad porque ni siquiera es libertad plena", señaló.

"Invoco a nuestros enemigos políticos. A ellos les digo 'ya basta', alto al cálculo político, al odio y al al ensañamiento", agregó.

Keiko Fujimori aseguró que la decisión será apelada. "Es injusta, inhumana y va a ser apelada (...) Sin duda, es una persecución no solamente contra mi, sino contra mi familia. ¡Basta ya! Siento yo que aquí hay odio ensañamiento, sin duda de todos nuestros enemigos", señaló.