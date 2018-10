La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , indicó esta mañana que no cuenta con "ningún ánimo de venganza" tras los "atropellos" de los que dice haber sido víctima.

Fujimori Higuchi fue detenida preliminarmente y permaneció en la Prefectura de Lima por una semana luego que se aceptara la solicitud del fiscal José Domingo Pérez , quien la investiga por el Caso Cocteles.

"La última semana fue para mi la semana más dura de mi vida. Me detuvieron arbitrariamente, lo que considero una emboscada, y me privaron de mi libertad y sufrí una serie de humillaciones, la última fue cuando en la audiencia de apelación me colocaron el chaleco de detenida", sostuvo en diálogo con RPP.

Respecto a los altos índices de desaprobación hacia su persona que han mostrado las encuestas en los últimos meses, Keiko Fujimori resaltó que "ha habido una campaña mediática muy fuerte" en su contra y contra el partido.

"Reconozco el error de no haber aclarado cada vez los informes en contra de Fuerza Popular; sin embargo, tengo la tranquilidad y la conciencia limpia de que hemos actuado de manera transparente y de buena fe", agregó la ex candidata a la presidencia del Perú.

SOBRE PANTALLAZOS DE 'LA BOTICA'

Luego que IDL-Reporteros mostrara una serie de imágenes relacionadas a un grupo de Telegram integrado por la bancada de Fuerza Popular, que lleva por nombre 'La Botica', en donde se coordinarían acciones para desprestigiar al fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, Keiko Fujimori no descartó la posibilidad de la conversación sea real.

"(sobre veracidad de los pantallazos) Me imagino que sí. Lo que hay en realidad es un compartir de información de la serie de irregularidades que estaba ocurriendo contra mi otras 20 personas", aclaró la lideresa de Fuerza Popular.