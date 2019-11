Dionisio Romero, presidente del directorio del Grupo Romero, Credicorp, manifestó ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, que otorgó 3 millones 650 mil dólares en efectivo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para financiar su campaña presidencial de 2011. En opinión de la abogada y catedrática de la PUCP, Romy Chang, las aseveraciones del empresario no configurarían con el delito de lavado de dinero pero sí ayuda a la hipótesis fiscal del “pitufeo”.

“Dionisio Romero ha precisado que si bien los aportes han sido entregados en efectivo, tiene un origen ilícito y han sido registrados en la contabilidad de la empresa. Ello significa que en realidad el origen de los aportes no es ilegal y si no es así, respecto al tema de lavado de activos, respecto al hecho de lavar dinero y que tenga un origen ilegal, no ayuda mucho a la teoría del Ministerio Público", declaro Chang.

"En cambio, sí ayudaría en la técnica del “pitufeo” porque sí está bien claro que se entregó un aporte que Fuerza 2011 no registró, como el financiamiento de Romero. Que habría sido escondido usando a otras personas que se habrían hecho pasar como los aportantes para introducir el monto en la contabilidad del partido, siendo eso falso”, explicó a Perú21.

Chang explica que el objetivo del lavado de activos es que el dinero con origen ilegal sea introducido en el mercado, a través de “pitufos”, es decir, “personas que van a aportando montos pequeños para utilizar ese dinero y darle limpieza al introducirlo en el mercado. Hacerlo listo y transparente cuando realidad no lo es. En este caso sí es útil el testimonio de Dionisio Romero porque explica que entregó el dinero, empero, Fujimori no ha reportado ese dinero. Por tanto, habría utilizado a otras personas y ha mentido”.

Por otro lado, la abogada señala que cabe investigar sobre el dinero que Fujimori no ha declarado ante la ONPE y su destino. “Se abren otras hipótesis de trabajo”, aseveró.