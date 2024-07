“Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial”, informó esta tarde Keiko Fujimori a través de la red social X.

Hace solo unos días, Keiko Fujimori reveló el deseo de su padre, Alberto, de volver a la política. Según contó, el expresidente le dijo: “Quisiera regresar a la arena política”, en una conversación.

La lideresa del partido Fuerza Popular, manifestó que conversó ampliamente con el expresidente sobre este tema.

Keiko manifestó abiertamente que le gustaría que su padre, de 85 años, tentara la presidencia: “A mí me gustaría que él fuera el candidato presidencial”.

En el video compartido en X, Keiko aseguró que apoyaba la voluntad de su padre. “Yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial”, expresó.

En entrevista con Beto Ortiz, la lideresa indicó que cree que el expresidente sí aguantará la intensidad de una campaña electoral: “Lo veo con muchos ánimos”. En su opinión, su papá era un roble y con una gran fortaleza que “sigue manteniendo una actitud positiva”.

“Lo veo con ganas de vivir, de servir”, agregó. Alberto Fujimori no está solo, pues cuenta -según Keiko Fujimori- con la experiencia sólida de Fuerza Popular.

“Su voluntad y su deseo pasa por recuperar su salud”, acotó en diálogo con el periodista de Willax.

“Yo le deseo a mi padre salud y larga vida, y que culmine su mandato”, expresó, al tiempo de precisar que si su padre es el elegido, ella no integraría la plancha presidencial, lo cual no significa que no lo apoye. En otro momento, destacó que su padre era un gran político.

Inscripción de Alberto Fujimori a Fuerza Popular.

Sobre la reparación civil que debe Alberto Fujimori, dijo que no cuenta con los 57 millones de soles y que esperaría llegar a un acuerdo con la Procuraduría para que le descuenten un porcentaje de la pensión que recibe para ir abonando de a pocos dicho monto, a pesar de que es imposible que se complete este pago.

Keiko Fujimori también se refirió a los aspirantes al sillón presidencial: “Saludo la candidatura de Añaños, de Carlos Álvarez, de Carla García, pero ya en el bloque democrático hemos puesto la agenda del Perú primero, sobre la base de eso se puede llegar a consensos importantes. Tener 40 partidos políticos no es saludable para la democracia. Estamos obligados a conversar”.

La cabeza de Fuerza Popular contó que el indultado exmandatario le dijo que era “consciente de cada uno de los riesgos que esto significa, pero sí quisiera regresar a la arena política”.

“Yo miraba el brillo y decía ‘sí, pues. Él va a hacer política hasta el último día de su vida”, apuntó.

¿PUEDE POSTULAR ALBERTO FUJIMORI?

El constitucionalista Domingo García Belaunde señaló a Perú21 que Fujimori sí puede postular a las próximas elecciones del 2026 porque la Ley Orgánica de Elecciones no prohíbe que un indultado pueda hacerlo.

“Sí puede ser (candidato presidencial), porque los únicos impedimentos que existen en la Ley Orgánica de Elecciones hay tres o cuatro artículos sobre eso, y en ningún momento habla de los sentenciados. El problema es que el indulto borra lo pasado hacia el futuro”, señaló García Belaunde.

En la otra orilla, está la opinión de Aníbal Quiroga, quien señaló recientemente a este diario que el expresidente no puede hacerlo. Esto, porque el indulto releva el cumplimiento de la pena pero no la condena. “El indulto solo releva el cumplimiento de la pena, pero él sigue siendo un condenado, y su condena no ha terminado”.

El abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, aseguró que su defendido ha expresado su deseo de participar en las próximas elecciones presidenciales, lo cual significa “una alternativa adicional” para los ciudadanos. “El señor expresidente ya comunicó, como tal, que tiene el deseo de continuar, de servir finalmente a los peruanos en una carta abierta”, señaló días atrás.

Por su parte, Rafael Belaunde Llosa, fundador y presidente del partido Libertad Popular, opinó lo siguiente en X: “Alguien que ha aceptado las acusaciones fiscales por actos de corrupción, quien ha sido condenado por desviar recursos de Estado para financiar a los diarios Chicha, encargados de difamar e insultar a las figuras de la oposición, alguien que huyó del Perú y estando en el Japón postuló al Senado de ese país, jurando lealtad y hasta dar su vida por ese país, no puede ser presidente del Perú. Que falta de vergüenza los que se atreven a proponerle al Perú esa indignidad”.

Y agregó:

Lo que corresponde ahora, es que, quien logre la presidencia, deje sin efecto el indulto a Fujimori. Pues es evidente ahora, que no había fundamento para el indulto humanitario. — Rafael Belaunde Llosa (@BelaundeRafael) July 14, 2024

El Tribunal Constitucional ordenó el pasado cinco de diciembre la libertad del expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía su condena de 25 años por los casos Barrios Altos y La Cantuta en el penal de Barbadillo. Esto porque restituyeron el indulto que le habían otorgado en 2017 por razones humanitarias.

El entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski le concedió el recurso de gracia, pero el Poder Judicial revocó la medida un año después atendiendo un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de las víctimas de Fujimori.

El 17 de marzo de 2022, el Tribunal Constitucional revocó la anulación del indulto. El 17 de abril de ese mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado peruano que “se abstuviera de ejecutar” la liberación del expresidente “hasta que pudiera decidir sobre la solicitud de medidas provisionales”.

Alberto Fujimori solicitó al Poder Judicial que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional que validó el indultó.





