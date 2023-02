Tras un encuentro de poco más de 1 hora y media, Keiko Fujimori dio declaraciones a la prensa sobre su reunión con Dina Boluarte en Palacio de Gobierno y se refirió a la injerencia internacional del presidente colombiano Gustavo Petro en asuntos internos de nuestro país. Fujimori Higuchi asistió al encuentro acompañada de Miguel Torres y Luis Galarreta.

“Yo lo único que quiero señalar, es pedirle públicamente (a Petro) que no meta su nariz roja en el Perú. Hemos derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro”, señaló la lideresa.

Keiko Fujimori tuvo un encuentro de más de 1 hora y media con Dina Boluarte. (Foto: PCM)

COINCIDENCIAS

Otros puntos desarrollados en la reunión según Keiko Fujimori es la posibilidad de un adelanto de elecciones a fin del presente año. Asimismo, reafirmó su posición de no postular a la presidencia en los próximos comicios.

“Hemos visto una extraña coincidencia entre los extremos, quienes boicotearon la votación (del adelanto de elecciones al 2023). Si hay un adelanto, yo no voy a ser candidata presidencial. Pero no se puede mirar de costado. Lo que no puede ocurrir es que no se encuentre una salida. Hago una invocación a los partidos políticos sobre todo que se consideran demócratas”, añadió