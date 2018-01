Karla Schaefer sobre la reconstrucción: "No hubo capacidad de reacción" [OPINIÓN]

Acá ha habido incapacidad de reacción o no han sabido qué hacer. Una inacción terrible, no se ha hecho nada. Acá ha habido una fase en la que el Ejecutivo, en la declaratoria de emergencia, no ha actuado y es la rehabilitación después de un desastre natural. Es decir, restablecer servicios de vida como luz, agua y desagüe. Hasta ahora tenemos desagües colapsados. En Cura Mori ahora tenemos inactivos dos pozos y se abastecen con agua de cisternas. Las pistas están tal como quedaron tras las lluvias.

Soy positiva si digo que en Piura hasta hoy solo un 4% se ha recuperado.

Hay muchas autoridades que no han querido hacer adjudicaciones directas por miedo. Quizá a fin de mes pueda llegar a 35% el avance en la reconstrucción en esta región. Ayer ha ido a Piura el presidente Kuczynski, a ver los primeros 600 metros de la carretera Piura-La Unión, una obra cuya primera piedra colocó con bombos y platillos aquí el ministro Bruno Giuffra el 12 de diciembre. Después de esta ceremonia desaparecieron. No hubo una sola acción hasta el último martes en la tarde. Todas las semanas lo llamaba, pero decía que faltaban cosas. El martes a las 4 de la tarde se apareció todo el equipo a trabajar porque el presidente ya había anunciado su llegada. Como digo, hay mucha inacción acompañada de incapacidad.