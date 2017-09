Karla Schaefer llamó la atención a Pablo de la Flor por este motivo [VIDEO]

El Director Ejecutivo de la Autoridad de la reconstrucción con cambios, Pablo de la Flor, tuvo un intercambio de palabras con la congresista de Fuerza Popular (FP), Milagros Takayama, durante su presentación en la sesión de la Comisión Multipartidaria para la reconstrucción que preside Karla Schaefer.

Takayama le consultó si sabía de de algunas vinculaciones de presuntos actos de corrupción que tendrían autoridades de la reconstrucción en la región Lambayeque, y si se había reunido con miembros de la sociedad civil para dichas tareas.

De la Flor calificó a la fujimorista de "desinformada" y quedó en enviarle la documentación de todas sus reuniones para que se "informe", y le pidió que lleve a los alcaldes de su región.

Congresista Schaefer le llama la atención a Pablo de la Flor. pic.twitter.com/pDwJG8Uu6h — Airon Nelson 📰 (@AironNelson) 22 de septiembre de 2017

El tono empleado en la respuesta del Director Ejecutivo de la Autoridad fue critica por la presidenta de la comisión, Schaefer, quien le pidió más respeto a los congresistas.

"Ella (Takayama) es una de las congresistas que está totalmente abocada al trabajo de su región. No creo que sea la forma de manifestar de que no trabaja en llevar a sus alcaldes. (...) No es la manera más apropiada en tratar a una congresista", dijo y dio por terminado el incidente.

Finalmente, de la Flor informó que para la reconstrucción se invertirá S/ 25 mil 655 millones, siendo Piura la región donde más se concentrará la misma con S/ 7 mil 500 millones.