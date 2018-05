Karla Schaefer defiende al Ejecutivo de las críticas del oficialismo

La congresista de Fuerza Popular Karla Schaefer salió al frente de las críticas de los oficialistas Carlos Bruce y Gilbert Violeta, quienes cuestionaron el pedido de facultades en temas económicos solicitadas por el Ejecutivo.

En diálogo con Perú21 , la legisladora del bloque fujimorista les recordó que, durante la gestión del renunciante presidente Pedro Pablo Kuczynski, “se tuvo el atrevimiento de bajar un punto el IGV”. “Imaginen la situación que hubiera generado”, indicó.

“Ahora, ¿con qué cara critican una reactivación económica especialmente enfocada en mejorar la recaudación? ¿Si no hay plata, qué vas a hacer? No es que esté a favor del aumento tributario, pero es lo que se necesita hacer”, aseveró.

“Nosotros estamos para trabajar. Vamos a revisar todas las medidas con el Ejecutivo. Me parece que las críticas de Peruanos por el Kambio (PpK) no son las adecuadas, no suman”, argumentó.

“SE DEBE ANALIZAR”



Por su parte, Gilbert Violeta, vocero de PpK, mencionó que el alza de los combustibles es preocupante porque “afecta de manera directa la canasta básica familiar” y “queda para el análisis y el debate”.

En tanto, Luz Salgado (FP) precisó que “no nos podemos ceñir solo a una propuesta que ni siquiera ha sido planteada formalmente”. “No sé si se han apresurado en criticar, pero hay que ver todo el contexto”, acotó.

DATO



- El ministro David Tuesta (Economía) anunció que se aumentaría el Impuesto a la Renta, pero el premier César Villanueva señaló que esta medida no estaba entre los planes del gobierno.