¿Habrá llegado el mensaje? La vicepresidenta de la Mesa Directiva y congresista fujimorista, Karina Beteta, se mostró “plenamente convencida” de que los escolares presentes en el taller de formación parlamentaria organizado por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso entendieron su mensaje.

El problema es que su discurso fue muy confuso ya que dio demasiadas ‘vueltas’ para emitir un mensaje en concreto. Recordemos qué fue lo que dijo.

“Con la información que ustedes puedan manejar no seremos, de alguna manera, quizás con argumentos personalizados en los que quieren o creen que tener la razón no los podrán a ustedes llevar por una línea que no sea la correcta. Serán ustedes que con la información que puedan tener sacar sus propias conclusiones y de la misma manera tener una opinión la correcta".

“QUIEREN HACER BULLYING”

En diálogo con Canal N, Karina Beteta señaló que le han escrito muchas personas manifestándole su respaldo y solidaridad, ya que “por cualquier expresión que podamos tener si e Sun congresista fujimorista siempre van a querer tratar de desnaturalizar, desvirtuar, y muchas veces querer hacer bullying seguramente”.

Y para aquellos que no les quedó claró lo que Karina Beteta intentó decir, la congresista lo intentó de nuevo:

“Lo que yo he manifestado es que es importante que todos los ciudadanos puedan tener una información de todos los temas que consideren pertinente para que ellos puedan tener su opinión propia y en función de eso tomar las decisiones”, explicó.