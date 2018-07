Karina Beteta sobre la 'Señora K': "Podría ser yo"

A capa y espada, así es como defiende la congresista Karina Beteta ( Fuerza Popular ) a su lideresa Keiko Fujimori . Ella pidió que no se especule más sobre quién sería la 'Señora K' —personaje nombrado para mantener una reunión con el juez supremo César Hinostroza— e, incluso, dijo que ella podría ser esa persona.

"Podría ser yo, claro. Podría ser el señor Kuczynski, porque no necesariamente puede ser una mujer. No sabemos y tampoco vamos a poder especular", dijo Beteta a Perú21 , al ser consultada sobre la identidad de la 'Señora K' que a todas luces hace referencia a un personaje femenino y no un varón.

La legisladora afirmó que se harán una serie de investigaciones tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial sobre los audios que calificó de "bochornosos" y que revelan presuntos delitos de corrupción por parte de algunos magistrados del sistema judicial.

"Sabemos el odio que tienen hacia Fuerza Popular y cualquier palabra van a querer equiparar para manchar a cualquier integrante de FP. La investigación determinara a los responsables y se podrá tener la certeza de qué personas se hablan quiénes serían", agregó.

Beteta sostuvo que "cualquier infeliz puede mencionar a cualquier persona y eso no significa que sean responsables". Recordó que en los conocidos 'Kenjivideos' también se nombraron a otros políticos y no por eso fueron "condenados".

'SEÑORA K' PODRÍA SER CUALQUIERA



Beteta fue muy enfática en señalar que el tema más preocupante es la cascada de delitos a los que se estarían incurriendo en los audios difundidos y reiteró que ella podría ser la, ya, famosa 'Señora K'.

"Yo no voy a especular sobre palabras de terceros. Tendrá una investigación que determinar. Vuelvo a señalar, las iniciales podrían tratarse del señor Kuczynski, podría tratarse de mi persona, de cualquier otro. No entremos en especulaciones que harían daño. Seamos coherentes", acotó.